SHOW DO INTERVALO Usher será a atração principal do intervalo do Super Bowl 2024 Anúncio foi neste domingo; jogo acontecerá em 11 de fevereiro de 2024, no Allegiant Stadium em Paradise, Nevada

A NFL, Roc Nation e Apple Music anunciaram neste domingo (24) que Usher, a superestrela vencedora do Grammy, será a atração principal do show do intervalo do Super Bowl de 2024.

O jogo acontecerá em 11 de fevereiro de 2024, no Allegiant Stadium em Paradise, Nevada, nos arredores de Las Vegas.

“É uma honra para toda a vida finalmente tirar um desempenho do Super Bowl da minha lista de desejos. Mal posso esperar para trazer ao mundo um show diferente de tudo que eles já viram de mim antes”, disse Usher em comunicado. “Obrigado aos fãs e a todos que fizeram essa oportunidade acontecer. Vejo vocês em breve.

Assim, Usher marcará a sua segunda aparição no Super Bowl. Ele se apresentou – e salvou o show – ao lado do Black Eyed Peas quando o grupo pop foi a atração principal do intervalo do jogo em 2011. Desta vez, porém, ele será a estrela maior.

Usher está atualmente concluindo My Way The Las Vegas , que rendeu ao cantor ótimas críticas por sua forte performance de dança e coleção de canções de sucesso. O artista, que ganhou oito prêmios Grammy e vendeu 80 milhões de álbuns em todo o mundo, estreou no cenário musical como cantor adolescente com seu álbum autointitulado em 1994. Ele lançou nove sucessos número 1 na Billboard Hot 100, de “ Agradável e lento” para “Sim!” até “U Remind Me”, e vários de seus álbuns são considerados clássicos do R&B e do pop, incluindo Confessions , de 2004 , que alcançou o status de diamante.

