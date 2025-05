A- A+

Futebol UTI, 18% do corpo queimado e membros enfaixados: veja o que se sabe do estado de saúde de Lúcio O ex-jogador brasileiro segue internado após sofrer um acidente doméstico com queimaduras na última sexta-feira (16)

O ex-zagueiro Lúcio, de 47 anos, pentacampeão mundial com a Seleção Brasileira em 2002, permanece internado em um hospital particular de Brasília após sofrer queimaduras em um acidente doméstico na última sexta-feira (16). Segundo sua assessoria de imprensa, ele teve 18% do corpo queimado, com lesões de segundo grau causadas pela explosão de uma lareira ecológica.

Na primeira imagem divulgada após o acidente, na noite desta terça-feira, Lúcio aparece ao lado da esposa, Marília Forgiarini, com a cabeça, os braços e as pernas cobertos por curativos. De acordo com a nota, Lúcio já passou por dois procedimentos cirúrgicos e seu estado de saúde é estável.

Ele segue na UTI, sob cuidados intensivos, cumprindo todos os protocolos médicos para a recuperação total. Ainda na sexta-feira, o hospital havia informado que Lúcio chegou consciente e em estado clínico estável.

A família do paciente ressalta que a internação na UTI é por uma questão de monitoramento e atenção, mas que Lúcio não corre risco. Seu quadro está evoluindo. Até o momento, as visitas ao ex-atleta estão restritas aos seus parentes, como a mulher, que nesta semana compartilhou nas redes sociais uma nota em que agradecia às orações e mensagens de apoio.

O ex-jogador, que completou 47 anos no último dia 8, anunciou sua aposentadoria em 2020. Foi o último integrante da seleção pentacampeã a encerrar a carreira. Sua última partida, porém, havia sido em 2019, pelo Brasiliense, na Série D do Campeonato Brasileiro.

O atleta defendeu também as cores de clubes como Internacional, São Paulo e Palmeiras. Já na Europa, teve passagens por Bayer Leverkusen, Juventus, Bayern de Munique e Inter de Milão, onde se tornou ídolo.

Além do título da Copa do Mundo de 2002, Lúcio também conquistou duas edições da Copa das Confederações pela seleção. Ao longo da carreira, acumulou diversos títulos nacionais e uma Liga dos Campeões da UEFA, com a Inter de Milão, em 2010.

Veja também