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FUTEBOL Utilização da base pode ser a saída do Náutico para diminuir custos no futebol em 2027 Clube pretende ter folha salarial de até R$ 1,5 milhão e deve trabalhar com peças da categorias de base

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Ao indicar que a folha de pagamento do futebol em 2027 ficará em torno de R$ 1,5 milhão, o Náutico deixou claro que parte da solução para não inflar o orçamento será apostar em uma maior utilização de jogadores das divisões de base. Medida que deve ser utilizada principalmente no início de janeiro, com a abertura da segunda fase do Campeonato Pernambucano.

“Eu sou muito adepto de que, para gente mudar no patamar como clube, é preciso valorizar a base. O nosso objetivo é integrar, trazer para o profissional, oportunizar, preparar e terminar de formar”, afirmou o executivo de futebol do Náutico, Daniel Kaminski.

A ideia, de acordo com o executivo, é fazer o Náutico ter não somente um ganho técnico com a entrada dos jogadores no elenco, mas também ajudar o clube com futuras negociações para, nas palavras do dirigente, “transformar os atletas formados no clube em protagonistas”.



Utilização

Em 2026, o volante Samuel foi o jogador da base mais utilizado no elenco principal, com 33 partidas, sendo 25 na Série B. Outros nomes que foram utilizados ao longo do ano foram o meia Halanzinho e os atacantes Rosa, Kauã Maranhão e Luiz Cláudio.

No jogo contra o Londrina, na última rodada da Série B, o técnico Bruno Pivetti também deu oportunidades para outros nomes da base como o lateral Hector Silva, o zagueiro Gabriel Índio, os meias Matheus Uchôa, Guilherme Ramos, Wendell Miranda e Caio Soares, além dos atacantes Isaque e Everson.



Além de peças da base, outros jogadores estão assegurados para 2027. Possuem contrato vigente com o clube os zagueiros Mateus Silva e Léo Índio, o meia Jean Carlos, e os atacantes Vinícius e Borasi. O lateral-esquerdo Luiz Paulo tem vínculo até março por conta da ampliação que ocorreu ainda no ano passado devido ao período de estabilidade previsto em lei após o jogador sofrer uma lesão no joelho.

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