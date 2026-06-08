Uzbequistão passa por rigorosa operação de segurança antes de amistoso nos Estados Unidos

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A poucos dias do início da Copa do Mundo, a seleção do Uzbequistão viveu uma situação incomum antes do amistoso contra a Holanda, disputado em Nova York. Jogadores e integrantes da comissão técnica foram submetidos a uma rigorosa operação de segurança ao desembarcarem do ônibus da delegação.



Imagens registradas pela imprensa mostraram os atletas sendo organizados em fila para uma inspeção individual. Cada integrante da delegação precisou passar por detectores de metal antes de receber autorização para entrar no estádio. Além disso, bolsas e mochilas foram deixadas no chão para uma vistoria detalhada conduzida pelas equipes de segurança.



Os pertences também passaram pela inspeção de cães farejadores, enquanto agentes acompanhavam todo o procedimento. O episódio chamou a atenção dos jogadores e membros da comissão técnica, que demonstraram surpresa com o nível de controle adotado momentos antes da partida.





Entre os primeiros a descer do ônibus estava o técnico Fabio Cannavaro. Campeão mundial com a Itália em 2006, o ex-zagueiro atualmente comanda a seleção uzbeque e acompanhou toda a operação ao lado de seus atletas.



Segundo informações divulgadas pela imprensa local, o reforço no esquema de segurança teria relação com a presença do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em Nova York. A passagem da autoridade pela cidade motivou o aumento dos protocolos de controle e vigilância em diferentes locais da região.



Após a conclusão da revista, a delegação foi liberada normalmente para seguir sua preparação e disputar o amistoso contra a Holanda, o último teste da equipe antes da estreia na Copa do Mundo.

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