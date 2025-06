A- A+

Copa do Mundo Uzbequistão se classifica pela primeira vez para à Copa do Mundo Nesta quinta-feira (05), o duelo acabou em 0x0, em Abu Dhabi

A seleção do Uzbequistão participará da sua primeira edição de Copa do Mundo. Nesta quinta-feira (05), o país da Ásia Central segurou o empate diante dos Emirados Árabes em 0x0, fora de casa, garantindo, assim, que não poderá ser ultrapassado no Grupo A das Eliminatórias da Ásia.

