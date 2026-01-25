A- A+

Futebol Vaga na Copa do Brasil em 2027: Guilherme dos Anjos celebra meta cumprida após vitória do Náutico Timbu goleou o Santa Cruz por 4x0, na Arena de Pernambuco, pelo Campeonato Pernambucano, e conseguiu lugar direto nas semifinais, posição que o coloca no mata-mata nacional do ano que vem

Mais do que golear um rival por 4x0 ou se classificar antecipadamente para as semifinais do Campeonato Pernambucano, o resultado diante do Santa Cruz, na Arena de Pernambuco, foi celebrado pelo Náutico por outro motivo. Com o triunfo, o Timbu garantiu lugar na Copa do Brasil em 2027.





“Conquistamos um objetivo parcial, que foi a vaga na Copa do Brasil. Era inadmissível não colocar isso como meta básica. Infelizmente ficamos fora da Copa do Nordeste e Copa do Brasil em 2026, perdendo receita e a oportunidade de jogar mata-mata, com uma chamada grande ao torcedor. Mas conquistamos isso para o ano que vem”, apontou o técnico Guilherme dos Anjos, projetando maior crescimento do Náutico na temporada.

“Temos mais quatro jogos para passar para a final. Precisamos manter a consistência e esse processo é algo em que precisamos pagar um preço alto. Vamos seguir com os pés no chão, mas com confiança de que, se pagarmos o preço, com o nível de concentração que tivemos hoje, vamos alcançar bons resultados”, completou.

O treinador também elogiou a mentalidade dos alvirrubros no controle emocional no clássico. “O comprometimento dos atletas foi muito grande. Tiveram a cabeça fria e o coração quente. Clássico se disputa dessa forma. Tivemos a cabeça fria para não entrar em alguns pontos de muita ansiedade do adversário. A gente até perdeu um pouco o controle emocional no primeiro clássico (contra o Sport) que disputamos, mas isso foi ajustado e cobrado”, salientou.

“Consistência é um princípio do nosso trabalho. Os atletas estão buscando isso no dia a dia e nós estamos buscando isso ao executar os treinamentos e correções. Ainda não estamos no ponto ideal. Vejo a gente começando a ficar no ponto ideal para o Pernambucano a partir de agora, na sexta rodada. Temos 16 gols em cinco jogos. Saldo de 15, então se tivéssemos falando de perfeição, não teria porque tomamos um gol. Os jogadores têm consciência de que precisamos evoluir porque o nível de dificuldade vai crescer cada vez mais”, concluiu.

Veja também