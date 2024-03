A- A+

Futebol Vaga na final do estadual pode render milhões ao Náutico; entenda Caso elimine o Retrô e avance para a decisão do Pernambucano, Timbu terá lugar garantido na Copa do Brasil de 2025

Fora da Copa do Brasil, longe das duas principais divisões nacionais e sem o valor da Liga do Futebol Brasileiro (Libra), o ano de 2024 do Náutico está longe de ser um dos melhores no aspecto financeiro. O que resta, então, é buscar um 2025 diferente. Caminho que começa a ser construído agora. Caso o Timbu avance para a final do Campeonato Pernambucano, milhões futuros serão assegurados.

Se o Náutico eliminar o Retrô, neste domingo (10), no duelo da volta da semifinal, na Arena de Pernambuco, o clube dará dois passos importantes nas disputas das Copas do Brasil e do Nordeste.

No mata-mata nacional, o Timbu garante classificação direta se for um dos finalistas. Caso caia para o Retrô, terá de torcer para o Sport superar o Santa Cruz. Se a disputa pelo título for entre a Fênix e o Tricolor, os alvirrubros estarão fora da Copa do Brasil, já que a terceira vaga no torneio seguirá com o Leão por ter a melhor campanha da primeira fase entre os representantes fora da final.

Ainda não se sabe qual será a cota de participação na Copa do Brasil em 2025. A deste ano foi de R$ 787,5 mil para as equipes abaixo da Série B - valor esse que o Náutico poderia ter recebido.

Na Copa do Nordeste, o Náutico tem vaga garantida na fase da seletiva, graças à posição no Ranking da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Ainda assim, ficaria sob o risco de ser eliminado precocemente em 2025 e não participar da etapa de grupos.

Para pular a fase preliminar, o Náutico precisa ser campeão estadual ou torcer para que o troféu fique com o Sport. Qualquer outro campeão deixará o Timbu correndo risco de também não ganhar a verba de participação do Nordestão. Em 2024, o valor foi de R$ 2,5 milhões.

Levando em consideração os valores atuais, o Náutico poderia, em caso de classificação à final e título (ou vice, se a final for contra o Sport), garantir mais de R$ 3 milhões para 2025. Quantia que pode crescer ainda mais no segundo semestre se o Timbu alcançar o acesso à Série B.

Veja também

Campeonato Pernambucano Vale vaga na final: Sport e Santa Cruz se enfrentam em Arena de Pernambuco