Vaga na Série D e na semifinal do Estadual: veja o que está em jogo em Santa x Central

A- A+

O técnico Itamar Schulle começou o ano falando das nove decisões que o Santa Cruz teria no Campeonato Pernambucano. Pois bem, oito se passaram e a derradeira da lista - desta fase, diga-se - será neste sábado (24), contra o Central, no Lacerdão. Já classificado ao mata-mata do Estadual, o Tricolor ainda tem dois objetivos a cumprir no torneio: conquistar uma vaga na Série D e avançar diretamente para as semifinais. Ambos podem ser alcançados neste fim de semana, com um triunfo perante a Patativa, além de uma combinação de resultados.





O que secar?



O Santa Cruz é o atual quarto colocado do Pernambucano, com 16 pontos. Não pode ser mais ultrapassado pelo quinto, justamente o Central, com 12. Ou seja, o Tricolor já terá a vantagem de jogar em casa a partida única das quartas de final. Mas a Cobra Coral quer ir além, pulando esse mata-mata.



Para isso, além de vencer o Central, o Santa precisa secar os dois clubes que estão acima e ainda podem ser ultrapassados: Náutico (4º) e Retrô (3º), ambos com 17 pontos. Com 21 pontos, o Sport não pode mais perder a liderança. O Tricolor precisa torcer para que Timbu e Fênix não vençam seus compromissos contra o Leão, nos Aflitos, e Flamengo de Arcoverde, no Arruda, respectivamente.



Dessa forma, o Santa terminaria em segundo, já garantido vaga na semifinal e tendo a vantagem de decidir em casa o segundo jogo do mata-mata que antecede a final. Esse cenário também faria o clube obter a vaga direta na Série D 2025.



Há também a possibilidade de o Santa ficar com a vaga na quarta divisão secando apenas o Retrô. Se ficar em terceiro, abaixo apenas de Sport e Náutico, o clube disputou o Campeonato Brasileiro no ano seguinte, já que será o time mais bem colocado abaixo daqueles que possuem calendário nacional em 2024.



Para o confronto, o Santa não terá os atacantes Pedro Bortoluzo e João Diogo, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Gilvan e João Victor podem pintar entre os titulares.



No Pernambucano do ano passado, o Santa Cruz terminou a primeira fase na quinta posição. Nas quartas de final, porém, o clube foi eliminado nos pênaltis para o Petrolina, ficando sem as vagas na Copa do Brasil e na Série D 2024. Neste ano, o Tricolor ainda foi eliminado na fase preliminar da Copa do Nordeste, ao empatar em 2x2 com o Altos-PI, no Lindolfo Monteiro.



E o Central?



Também classificado ao mata-mata, o Central, na pior das hipóteses, terminaria a primeira fase em sexto. De certo, o fato que o time terá de jogar as quartas de final fora de casa. Os adversários que pode encontrar pela frente são Retrô, Náutico ou Santa Cruz.

Ficha técnica



Central

Chapa; Edy, Lucão, Doni e Rafael Peixoto; Henrique Silva, Jardel, Erivelton e Murilo; Zé Arthur e Junior Pirambu. Técnico: Marcinho Guerreiro



Santa Cruz

William; Toty, Paulo César, Rafael Pereira e Juan Tavares; Caio Mello, Lucas Siqueira e João Pedro; João Victor, Thiaguinho e Gilvan. Técnico: Itamar Schülle



Local: Lacerdão (Caruaru/PE)

Horário: 16h

Árbitro: Gilberto Rodrigues Castro Junior. Assistentes: Wagner Cabral Miranda e Victor Matheus de Lavor Paes Barreto

Transmissão: GOAT

Veja também

Futebol Internacional CR7 faz gesto obsceno após torcida rival entoar nome de Messi na Arábia Saudita; veja