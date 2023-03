Vagner analisa jogo contra o Petrolina e prevê reencontro futuro com o Retrô em mata-mata

A- A+

Falta apenas uma rodada para a definição do mata-mata do Campeonato Pernambucano. No sábado (1º), o Náutico recebe o Petrolina, nos Aflitos. Terceiro colocado, com 22 pontos, o Timbu busca terminar a etapa de pontos corridos na segunda posição, passando assim direto para a semifinal do torneio. O problema é que, para isso, a equipe precisa vencer e torcer também pelo tropeço do vice-líder, Retrô, com 24 pontos, que encara o Íbis, na Arena de Pernambuco.



Por falar no Retrô, o goleiro do Náutico, Vagner acredita que, independente do cenário do mata-mata, Fênix e Timbu devem se encontrar em breve.





“O Retrô tem grande elenco, clube estruturado e organizado. A gente deve se enfrentar ainda na competição e precisamos estudá-los porque eles têm bons jogadores e vem fazendo boas campanhas no estadual”, afirmou.

Antes de pensar nas fases finais, contudo, o goleiro pregou respeito ao Petrolina, atual quarto colocado, com 19 pontos, e que briga por vaga na Série D do Campeonato Brasileiro.



“Não tem mais jogo fácil. Todos são pedreiras. Temos o objetivo de conquistar a segunda colocação e ter mais uma semana de trabalho. Estamos vindo de jogos quarta-domingo, viagem, é cansativo. Uma pegada mais forte. Teremos um tempo agora para descansar, zerar o corpo e chegar na partida de sábado 100%”, apontou.

