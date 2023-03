Vagner aprova liberação de torcida visitante no Clássico dos Clássicos

A- A+

Por meio de um pedido do Sport, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) liberou a presença de torcida visitante no jogo deste sábado (4), contra o Náutico, nos Aflitos, pela Copa do Nordeste – inicialmente, por decisão do Governo do Estado, os clássicos só teriam nas arquibancadas os torcedores do clube mandante. Mesmo sabendo que o estádio terá agora também os rubro-negros, o goleiro alvirrubro, Vágner, aprovou a decisão.



“É interessante ter as duas torcidas no estádio. Deixa o jogo mais animado, um torcedor provoca o outro. Isso é bacana, desde que seja somente dentro do estádio. Creio que as duas torcidas farão um espetáculo bonito. Estamos focados em fazer nosso papel e carimbar a classificação à próxima fase”, afirmou.





O primeiro clássico entre os clubes terminou empatado em 2x2, também nos Aflitos, mas válido pelo Campeonato Pernambucano. Segundo o goleiro, o fato de já ter acontecido esse confronto pode deixar as equipes menos tensas no reencontro.



“Desde o último clássico, as duas equipes vêm fazendo bons jogos, grandes campeonatos. Acho que será uma partida mais intensa, solta. Quem for ao estádio vai gostar do que verá dentro de campo. Espero desempenhar um grande futebol para conquistar uma vitória diante da nossa torcida”, declarou.

