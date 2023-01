Vagner cita não estar 100% e prega evolução mesmo com sobrecarga

A- A+

Nas duas vitórias alcançadas até o momento na temporada, o Náutico tem como semelhança o fato de não ter sido vazado – nos triunfos por 2x0 perante Caruaru City e Belo Jardim, pelo Campeonato Pernambucano. Quando tomou gols, o Timbu não conseguiu ganhar, a exemplo do empate em 3x3 no Clássico das Emoções, contra o Santa Cruz, e no 2x1 ante o Central, ambos pelo Estadual. Por isso, a meta dos alvirrubros é minimizar ao máximo os erros defensivos para engatar mais um resultado positivo, agora pela Copa do Nordeste, domingo (22), contra o Atlético/BA, no Carneirão.



“Tomamos gols que poderiam ser evitados. Bola parada hoje define jogo e tomamos um gol assim com quatro minutos (no clássico). Isso pode colocar o trabalho de uma semana por água abaixo. Mas não é só a defesa. Envolve todo mundo. É o conjunto”, afirmou o goleiro Vagner, reconhece que ainda não está em sua melhor forma.





“Ainda não me considero 100% fisicamente, até pelo desgaste da pré-temporada e por ter jogo em cima de jogo. O que mais pesa é o ritmo de jogo. Vamos melhorando na sobrecarga mesmo. Sei que posso ajudar mais. Espero em no máximo uma semana estar 100%, sem dor muscular”, apontou.

Veja também

Sport Diretor de Diversidade do Sport, Gil do Vigor fala sobre projetos do clube: "Confio no que estamos construindo"