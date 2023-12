A- A+

Futebol Vagner lamenta erros em 2023, mas foca em recuperação em 2024 Goleiro falhou em jogo decisivo que marcou a desclassificação do Náutico na Série C, mas destacou que teve "crédito" em alguns momentos decisivos da temporada passada

Um dos remanescentes da temporada 2023, o goleiro Vagner não se esquivou das perguntas envolvendo um momento que não traz boas recordações. Diante do São Bernardo, nos Aflitos, na última rodada da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro, o goleiro falhou em um dos gols dos paulistas. O resultado final de 2x2 eliminou precocemente o Náutico da competição. Lembrança amarga para o camisa 1, mas que trouxe lições.

“Fico feliz de estar no planejamento do Náutico para 2024. O que aconteceu no jogo contra o São Bernardo foi uma fatalidade. Infelizmente, eu errei na hora que não poderia ter errado. Tenho ciência que fiz bons jogos, ajudei na competição e, sem querer levar crédito, tiveram algumas partidas que se eu não tivesse ajudado a equipe, a gente não chegaria à última rodada com chances de classificação”, afirmou.

“Sei que que tive a falha do último jogo, mas sei que posso ajudar o Náutico. O erro acontece para a gente corrigir e não acontecer mais. O foco agora é 2024. Estamos reformulando o elenco, fazendo tudo praticamente do zero. A hora é de se adaptar, conhecer os companheiros o mais rápido possível para entrosar, começando bem o Pernambucano e a Copa do Nordeste. A gente tem muitos objetivos para 2024 e o principal é o acesso”, completou.

Ainda sobre o assunto, Vagner relembrou o pós-jogo no vestiário. “Foi o mais triste que já vi. A gente tinha um grupo legal, todos brincavam, se divertiam. A gente se tornou uma família. Tinha a sensação de que a gente poderia fazer mais, conquistando o acesso. Ficou uma sensação de dever não cumprido. A angústia, raiva de não ter conseguido a classificação. Mas são coisas do futebol. A gente vê grandes equipes do cenário mundial que não atingem o objetivo. A gente tem que trabalhar, dar a volta por cima. Praticamente só eu fiquei daquele jogo. É aprender os erros para que eles não aconteçam mais”, apontou.

Após o final da Série C, Vagner, que tem contrato até o fim de 2024, seguiu trabalhando no clube. Mas não por falta de outros convites. "Chegaram propostas (durante a Série B), mas acabaram não dando certo por conta de questões financeiras e contratuais. Neste ano, tiveram algumas para os estaduais, mas minha prioridade era saber se o Náutico contava comigo. Desde o primeiro momento, falaram que contavam comigo e fiquei aqui, trabalhando, fazendo academia para não perder a parte física", finalizou.

Veja também

Futebol Foco no meio-campo: Santa apresenta Caio Mello e João Pedro