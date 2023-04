A- A+

Campeonato Pernambucano Com passe de Love, Gabriel Santos aumenta vantagem do Sport diante do Retrô na final do Pernambucano Leão fica mais perto do título do 43º título do estadual

Na Ilha do Retiro, aos 39 minutos do segundo tempo, Gabriel Santos deixa o Sport com as duas mãos na taça do Campeonato Pernambucano. O atacante rubro-negro recebeu bola de Vágner Love, deixou o zagueiro adversário para trás e só precisou tirar a bola do alcance de Jean, goleiro do Retrô.

Com o placar parcial de 2x0 neste jogo de volta, o Sport tem 4x1 no placar agregado e se aproxima mais ainda do 43º título da competição.

Nos minutos finais da primeira etapa, Radsley, meia do Retrô, foi expulso por conta de uma entrada dura no volante Ronaldo, do Sport. Logo na sequência, por reclamação, o treinador da Fênix, Dico Wooley recebeu o segundo amarelo do árbitro Rodrigo Pereira, e também deixou o campo mais cedo.

Aos 26 minutos do segundo tempo, foi a vez do Sport ter um jogador expulso. Após discussão de Ewerthon com Edson, defensor do Retrô, o atleta rubro-negro atingiu o lateral do da Fênix com um tapa no rosto, na frente do árbitro da partida e foi expulso.

O Retrô tentou esboçar uma reação e criou as melhores oportunidades quando o jogo ficou 10x10. Contudo, o gol de Gabriel Santos acabou por esfriar as últimas investidas da Fênix.

Veja também

Pernambucano Sport derrota Retrô e conquista o Campeoanto Pernambucano de forma invicta