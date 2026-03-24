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Futebol Vagner Love anuncia "O último capítulo" como jogador profissional Atacante vai se aposentar no próximo sábado (28), diante do Ceará

O atacante Vagner Love está prestes a se aposentar como jogador de futebol. Na noite dessa segunda-feira (23), o atleta do Retrô usou suas redes socias para anunciar "O último capítulo". Embora não tenha nenhuma outra informação, o presidente da Fênix, Laércio Guerra, confirmou à reportagem que se trata do encerramento da carreira do centroavante.

Segundo o dirigente, o atacante de 41 se despedirá dos gramados no próximo sábado (28), diante do Ceará, pela segunda rodada da Copa do Nordeste, na Arena de Pernambuco. Logo em seguida, Love passa a integrar a comissão técnica do time de Camaragibe.

No Retrô desde o ano passado, Vagner Love disputou 24 partidas pelo time azulino e marcou cinco gols - quatro deles durante o Estadual 2026. No futebol local, ainda passou pelo Sport entre 2022 e 2023. Foram 30 gols e 12 assistências em 76 aparições pelo Leão, além do título pernambucano de 2023.

Carreira

Revelado pelo Palmeiras, Vagner Love tem um vasto currículo no mundo do futebol. Com dois anos de profissional, foi contratado pelo CSKA, da Rússia, onde é ídolo. Ao todo, foram 11 temporadas no clube russo entre idas e voltas.

Ainda no exterior, soma passagens por Shandong Luneng (China), Monaco (França), Alanyaspor e Besiktas (Turquia), Kairat (Cazaquistão) e Midtjylland (Dinamarca). No futebol brasileiro, teve passagens de destaque por Flamengo e Corinthians, e ainda defendeu Atlético-GO e Avaí.

No auge da carreira, Love defendeu a Seleção Brasileira e foi campeão em duas oportunidades da Copa América (2004 e 2007). Entre outros títulos importantes, o atacante ainda faturou uma Liga Europa pelo CSKA e um Brasileirão pelo Corinthians.



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