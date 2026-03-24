Vagner Love anuncia "O último capítulo" como jogador profissional
Atacante vai se aposentar no próximo sábado (28), diante do Ceará
O atacante Vagner Love está prestes a se aposentar como jogador de futebol. Na noite dessa segunda-feira (23), o atleta do Retrô usou suas redes socias para anunciar "O último capítulo". Embora não tenha nenhuma outra informação, o presidente da Fênix, Laércio Guerra, confirmou à reportagem que se trata do encerramento da carreira do centroavante.
Segundo o dirigente, o atacante de 41 se despedirá dos gramados no próximo sábado (28), diante do Ceará, pela segunda rodada da Copa do Nordeste, na Arena de Pernambuco. Logo em seguida, Love passa a integrar a comissão técnica do time de Camaragibe.
No Retrô desde o ano passado, Vagner Love disputou 24 partidas pelo time azulino e marcou cinco gols - quatro deles durante o Estadual 2026. No futebol local, ainda passou pelo Sport entre 2022 e 2023. Foram 30 gols e 12 assistências em 76 aparições pelo Leão, além do título pernambucano de 2023.
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Carreira
Revelado pelo Palmeiras, Vagner Love tem um vasto currículo no mundo do futebol. Com dois anos de profissional, foi contratado pelo CSKA, da Rússia, onde é ídolo. Ao todo, foram 11 temporadas no clube russo entre idas e voltas.
Ainda no exterior, soma passagens por Shandong Luneng (China), Monaco (França), Alanyaspor e Besiktas (Turquia), Kairat (Cazaquistão) e Midtjylland (Dinamarca). No futebol brasileiro, teve passagens de destaque por Flamengo e Corinthians, e ainda defendeu Atlético-GO e Avaí.
No auge da carreira, Love defendeu a Seleção Brasileira e foi campeão em duas oportunidades da Copa América (2004 e 2007). Entre outros títulos importantes, o atacante ainda faturou uma Liga Europa pelo CSKA e um Brasileirão pelo Corinthians.