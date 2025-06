A- A+

Futebol Vagner Love é o novo reforço do Retrô Atacante de 40 anos volta ao futebol pernambucano após passagem no Sport, entre 2022 e 2023

O Retrô oficializou nesta quarta (4) a contratação do atacante Vagner Love, de 40 anos. O jogador estava no Avaí e chega para reforçar a Fênix na Série C do Campeonato Brasileiro.

Vagner Love volta a Pernambuco após passagem pelo Sport, entre 2022 e 2023. No clube rubro-negro, o atacante marcou 30 gols em 76 jogos.

O jogador também tem passagens por equipes como Flamengo, Palmeiras, Corinthians e Atlético/GO, além de ter atuado fora do Brasil por CSKA-RUS, Shandong Luneng-CHI, Monaco-FRA, Alanyaspor-TUR, Besiktas-TUR, Kairat-CAZ e Midtjylland/DIN.

A estreia de Love pode ser no dia 14 de junho, contra o Anápolis/GO, no Jonas Duarte, pela nona rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

