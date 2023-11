A- A+

Sport Atacante Vágner Love não permance no Sport para temporada de 2024 Jogador deixa o Rubro-negro depois de duas temporadas na Ilha do Retiro

Artilheiro do Sport em 2023, o atacante Vágner Love não fará parte do elenco rubro-negro na próxima temporada. A informação foi confirmada à reportagem da Folha de Pernambuco pelo empresário do atleta, Evandro Ferreira.

Ainda segundo o agente do jogador, as partes não chegaram a um acordo.

A notícia chega horas depois de o novo coordenador técnico do clube, Ricardo Drubscky, afirmar que o antigo camisa 9 era unânimidade entre a diretoria.

“Love é um jogador que é unânime na diretoria o sentimento de que ele deveria ficar. Estamos trabalhando nisso, mas temos de ficar dentro de uma realidade do clube. Estamos vendo a questão dos atletas com o contrato acabando, e Love é um deles. Mas não podemos garantir algo. Quando estivermos com o ‘preto no branco’, vamos anunciar”, declarou.

Passagem pela Ilha

Vágner Love chegou ao Sport no meio da Série B de 2022 e ajudou com sete gols em 17 partidas, desempenho que não foi o suficiente para subir o Leão. Em 2023, o atacante viveu seu melhor momento com a camisa rubro-negra, principalmente nas competições do primeiro semestre - Campeonato Pernambucano e Copa do Nordeste - , em que teve uma parceria de sucesso com Luciano Juba.

Neste ano, Love marcou 23 gols em 59 partidas, se notabilizando como uma das peças mais importantes do elenco comandado por Enderson Moreira, campeão estadual e vice da Copa do Nordeste de 2023.

Mas nem só de amor foi marcada a passagem do atacante na Ilha do Retiro. Durante a queda de rendimento da equipe no returno da Série B de 2023, Love foi um dos mais criticados, chegando a passar 11 jogos sem balançar as redes.

Aliado a isso, o jogador foi um dos líderes do elenco que discursaram pedindo apoio dos torcedores e que aqueles que não fossem para apoiar ficassem em casa. A declaração não pegou bem com a torcida e Love chegou a ser hostilizado em um embarque do Sport antes da partida contra o Mirassol, no início do mês de novembro.

Interesse do Náutico

Atualmente com 39 anos, logo após o fim da temporada, surgiram os rumores de um provável interesse do Náutico na contração do jogador - fato que até agora foi despistado pelo staff do jogador. Outro clube que demonstrou vontade de contar com Love para 2024 foi o Joinville, de Santa Catarina.

Nota do Sport sobre o caso

Através da Assessoria de Imprensa do Clube, o Departamento de Futebol esclarece que : O Sport e os representantes de Vagner tiveram uma reunião ontem e o Clube estabeleceu de forma clara e objetiva os parâmetros para renovação. Como as partes não chegaram em um entendimento, foram encerradas todas as conversas e, oportunamente, o Sport desejou sucesso e sorte no seguimento da carreira do atleta.

