Jejum Vagner Love repete maior jejum sem gols desde que chegou ao Sport Apesar da má fase, o camisa 9 é o artilheiro do Leão na temporada com 22 gols

Artilheiro rubro-negro na temporada com 22 gols marcados, Vagner Love igualou, na vitória por 1 a 0 contra o ABC, o seu maior jejum com a camisa do Sport ao completar nove jogos sem balançar as redes. O atacante de 39 anos também passou por esse período sem gols no ano passado.

Vagner Love chegou ao Sport no segundo semestre de 2022. O camisa 9 marcou seu primeiro gol na estreia contra o Criciúma, na 22° rodada da Série B. Ele só voltou a marcar contra o Náutico, na 32° rodada da competição. Love terminou a competição com sete gols pelo Leão.

Em 2023, Love já começou o ano balançando as redes contra o Petrolina, no Campeonato Pernambucano. Depois disso, ele passou sete jogos sem marcar antes de se tornar um dos principais goleadores do Brasil no ano.

Vagner Love foi por boa parte da Série B o artilheiro da competição. Apesar do jejum de gols, o atacante rubro-negro ainda é o vice-artilheiro com dez gols marcados. Gustavo Coutinho, do Atlético-GO, é o principal goleador com 12 gols.

Mesmo com a má fase em relação aos gols marcados, o treinador Enderson Moreira defendeu, após o jogo contra o ABC, a importância do atacante para a equipe.

“A gente quer, independente de quem faça o gol, se vai ser o zagueiro ou o Diego ou o goleiro, a gente quer ganhar o jogo. O mais importante são os três pontos. O Vagner tem tido um papel fundamental nesse grupo e a gente tem muita confiança. É uma temporada muito boa dele. Os números são muito bons. Está passando por um momento que daqui a pouco passa e ele volta a fazer os gols e a gente sabe da capacidade dele”, afirmou Enderson.

O próximo compromisso do Sport na Série B é contra o Londrina, no sábado (23), na Ilha do Retiro. O Leão é o terceiro colocado, enquanto o Tubarão é o 19°.

Jejum de Vagner Love em 2022

Ituano 4 x 1 Sport 23° rodada da Série B

Sport 4 x 0 CSA 24° rodada da Série B

Tombense 1 x 0 Sport 25° rodada da Série B

Sport 1 x 0 Chapecoense 26° rodada da Série B

Sport 1 x 0 Novorizontino 27° rodada da Série B

CRB 2 x 0 Sport 28° rodada da Série B

Ponte Preta 1 x 0 Sport 29° rodada da Série B

Sport 1 x 0 Bahia 30° rodada da Série B

Grêmio 3 x 0 Sport 31° rodada da Série B

Sport 2 x 1 Náutico 32° rodada da Série B*

*Fim do jejum de Love

Jejum de Vagner Love em 2023

Sport 2 x 0 CRB 20° rodada da Série B

Vila Nova 0 x 1 Sport 21° rodada da Série B

Sport 1 x 0 Novorizontino 22° rodada da Série B

Tombense 0 x 0 Sport 23° rodada da Série B

Guarani 3 x 1 Sport 24° rodada da Série B

Sport 1 x 2 Ituano 25° rodada da Série B

Botafogo-SP 1 x 1 Sport 26° rodada da Série B

Sport 3 x 3 Criciúma 27° rodada da Série B

ABC 0 x 1 Sport 28° rodada da Série B

