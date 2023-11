A- A+

Sport "Estou muito confiante que nossa equipe vai vencer", diz Love sobre partida contra o Vitória Os rubro-negros vão se enfrentar no próximo sábado (18) em jogo importante para o Leão da Ilha do Retiro

Depois de passar a maior parte da Série B dentro do G4, o Sport chegou para as duas últimas rodadas sem depender de si para subir de divisão. No próximo sábado (18), o Leão da Ilha encara o Vitória, campeão antecipado da Segundona, precisando do triunfo para chegar vivo no último jogo do ano. Apesar do cenário difícil, o atacante Vagner Love disse estar confiante para o jogo do final de semana.

"Estou muito confiante para essa partida. Confiante que nossa equipe vai vencer o jogo. A gente sabe que vai enfrentar o campeão da competição, mas sabemos da qualidade e da força do nosso time. Mostramos isso em vários jogos dentro desse campeonato. Independente de fazer gol ou não, estou muito confiante que nossa equipe vai vencer essa partida", afirmou o artilheiro do Sport na Série B com onze gols.

Assim como toda a equipe, Vagner Love teve uma queda de rendimento no segundo turno da Série B. O artilheiro do amor fez apenas um gol no returno, no empate em 3 a 3 contra a Ponte Preta. O atacante comentou sobre o que é preciso para reverter esse cenário negativo na reta final da competição.

"Fazer tudo um pouco mais. Correr mais, lutar mais, ter mais disposição nos jogos. Começar o jogo com atenção redobrada para que a gente volte a vencer, fazer os gols e dar esperança ao torcedor por tudo que eles fizeram esse ano, o que estamos fazendo no dia a dia com um trabalho que começou em dezembro", disse.

Mesmo com o título conquistado de forma antecipada, Love não acredita que o Vitória vai entrar desinteressado no duelo.



"A única mudança que eu vejo é você jogar mais relaxado por ter conquistado o objetivo. Pode acontecer isso, como também não. Eles vão estar jogando com sua torcida, talvez vão querer fazer algum tipo de festa, mas não é nossa preocupação. Temos que nos preocupar com nosso trabalho, o que vamos desempenhar nos treinos e fazer nosso melhor para vencer", finalizou.

Rodada ajudou o Sport

Depois de empatar contra o Atlético-GO dentro de casa, a situação do Sport poderia complicar muito na Série B até o final da 36° rodada. No entanto, Juventude e Criciúma ficaram apenas no empate contra ABC e Guarani- respectivamente.

Assim, o Leão chega para a 37° rodada com 60 pontos, apenas um atrás de Criciúma (2°), Juventude (3°) e Atlético-GO (4°). De acordo com o Departamento de Matemática da UFMG, o Sport tem 41.5% de chance de acesso.

Equipes abaixo do Sport na tabela da Série B também vão chegar vivos nas rodadas finais. Vila Nova, Novorizontino, Mirassol e Guarani ainda sonham com uma das três vagas abertas.

