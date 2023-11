A- A+

Sport Vágner Love tem lesão confirmada e não joga mais pelo Sport em 2023 O atacante de 23 anos saiu machucado no primeiro tempo da partida contra o Vitória

O Sport confirmou, através da assessoria de imprensa nesta segunda-feira (20), que Vágner Love apresentou uma lesão na região anterior da coxa esquerda e não participará do último confronto do Leão no ano.

Com poucas chances de acesso, o Sport encara o Sampaio Corrêa no próximo sábado (25). A partida será disputada na Ilha do Retiro e os donos da casa precisam da vitória e de uma combinação de resultados para subir de divisão.

Vágner Love sentiu a lesão no primero tempo da partida contra o Vitória, em Salvador. O atacante foi substituído por Peglow antes do intervalo.

Aos 39 anos, Love termina a temporada como o artilheiro do Sport na Série B com 11 gols. Na temporada, são 23 gols e dez assistências em 59 jogos.

Veja também

Judô Movimento Pró-Criança conquista heptacampeonato Pernambucano no judô