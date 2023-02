A- A+

Futebol Vagner valoriza mando de campo como trunfo do Náutico no Clássico dos Clássicos Goleiro também ressaltou que, embora o Sport seja alçado como favorito, o Timbu também tem chances de sair dos Aflitos com a vitória

Por determinação do Governo de Pernambuco, após recentes casos de violência no estado, os clássicos locais passaram a ter presença de torcida única, começando pelo duelo do sábado (11), entre Náutico e Sport, nos Aflitos, pelo Campeonato Pernambucano – a decisão aconteceu depois do Clássico das Emoções, no Arruda, que teve as torcidas do Timbu e do Santa Cruz. Com esse cenário, apenas alvirrubros estarão no estádio para acompanhar a partida. Um detalhe que pode servir de trunfo para os mandantes.



“Nossos torcedores são o 12º jogador. No último jogo em casa, a gente sentiu a força. Os instrumentos foram liberados no estádio e eles fizeram uma festa bonita. Só temos a elogiar e convidar para eles estarem presentes no clássico”, afirmou o goleiro Vagner.





O Náutico é o atual terceiro colocado do Pernambucano, com 12 pontos. O Sport é o líder, com 17, invicto na competição. Mesmo jogando como visitante, o Leão tem sido alçado ao posto de favorito. Vagner faz uma ressalva.



“Esperamos uma grande jogo. Estamos indo bem dentro de casa, fazendo um campeonato consistente, em uma crescente. Estão falando que o Sport é favorito, mas temos condições de conquistar a vitória diante da nossa torcida”, frisou.

