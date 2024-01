A- A+

Futebol Vagner vê Náutico mais desgastado fisicamente do que o Santa antes do clássico Timbu jogou no meio de semana, contra o Central, enquanto o Tricolor folgou na tabela, tendo mais dias para se preparar para o duelo

O mando de campo, o desempenho dos times no campeonato, o investimento no elenco e o atual momento no cenário nacional normalmente são usados para indicar qual clube chega com favoritismo em uma partida. Alguns desses pontos podem ser usados para indicar quem tem mais probabilidade de vencer no Clássico das Emoções deste sábado (27), no Arruda, entre Santa Cruz e Náutico. Porém, foi um quinto fator que tem sido debatido: o aspecto físico. Enquanto o Timbu teve apenas três dias para se preparar para o confronto, já que atuou também na última quarta (24), contra o Central, no Lacerdão, o Tricolor “ganhou” uma semana de descanso ao ter o duelo perante o Retrô adiado. Situação que incomodou os alvirrubros.

O Náutico tentou, via Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-PE), adiar o jogo diante do Central, mas não obteve êxito. No caso do Santa, tanto o clube como o adversário aceitaram remarcar o encontro e tiveram a aprovação da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), que negou ceder o mesmo direito ao Timbu por alegar dificuldade em encontrar novas datas devido ao fato dos alvirrubros também estarem na disputa da Copa do Nordeste.

“Tivemos viagem, desgaste do jogo… No treino você consegue controlar a carga, mas no jogo não tem como. Se estiver cansado, vai ter de correr. Se eu estiver cansado, vou ter de bater tiro de meta aos 90 minutos. Ter uma semana para trabalhar e corrigir os erros seria de extrema importância. O calendário aqui no Nordeste é apertado. Daqui a pouco começa a Copa do Nordeste, com jogos quarta e domingo. Acho que, nessa questão, a federação pecou. Se não teve a partida do Santa, não deveria ter o nosso também. Todos chegariam em igualdade física no clássico”, lamentou o goleiro Vagner.

Quanto ao jogo, o goleiro Vagner destacou a importância de o Náutico sair com uma vitória para seguir próximo do topo do Estadual. O Timbu está em terceiro lugar, com oito. O Santa é o quinto, com seis.

“Clássico tem aquele clima da torcida, de um zoar ou outro por conta da rivalidade, mas deixamos isso de lado. Estádio lotado, torcida, duas camisas pesadas em campo. É um jogo importante em que podemos abrir uma boa pontuação de diferença para o adversário. Estamos focados nisso, tentando descansar, já que foi complicado jogar na quarta e agora jogar no sábado. É meu primeiro clássico de muitos a disputar com a camisa do Náutico e espero conseguir uma grande vitória”, frisou.

