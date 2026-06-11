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copa do mundo Vai comprar a camisa da seleção? Veja a diferença de preço e material entre os dois modelos oficiais Em lojas físicas e virtuais, muitas categorias e tamanhos do uniforme da seleção brasileira já estão esgotados

Com a proximidade da estreia da seleção brasileira de futebol na Copa do Mundo, a corrida dos torcedores pelas camisas oficiais está consumindo o estoque do comércio.

Em lojas físicas e virtuais, alguns modelos e tamanhos estão esgotados, reflexo da alta procura às vésperas do Mundial, mesmo com preços salgados. Diante das várias versões disponíveis, surge uma dúvida entre os compradores: qual é a diferença entre as camisas e quanto custa cada modelo?

Patrocinadora da Confederação Brasileira de Futebol ( CBF), a Nike lançou para a Copa do Mundo de 2026 dois modelos oficiais principais da camisa da seleção: Jogador e Torcedor. Ha ainda a variação Goleiro. Elas estão disponíveis nas versões amarela e azul.





Diferenças nas camisas

A versão Jogador da camisa oficial da seleção é idêntica à utilizada pelos atletas em campo. Produzida com a tecnologia Aero-FIT, desenvolvida pela marca para aumentar o que chama de respirabilidade e o desempenho durante a prática esportiva, a peça apresenta textura com formas geométricas inspiradas na bandeira brasileira. conta com faixas verdes na lateral do tronco.



A camisa amarela da seleção na Copa de 2026 — Foto: Divulgação/Nike

Nessa versão, em amarelo, o escudo da CBF e o logotipo da Nike são aplicados por meio de silkscreen, o que reduz o peso do uniforme.

Já a camisa Torcedor foi desenvolvida para o uso cotidiano dos fãs. Confeccionada em tecido Dri-FIT, que auxilia na absorção e evaporação do suor, a peça prioriza o conforto e conta com escudo e logotipo bordados. Ambos os modelos possuem faixas verdes na lateral do tronco, na ponta da manga e na gola.

E o preço?

Mas a principal diferença aparece no preço. E, considerando que os valores estão na casa das centenas de reais, isso pode fazer toda a diferença na hora de escolher o seu modelo. Confira:

A camisa Jogador custa R$ 749,99 nas versões masculina e feminina.

Já os modelos Torcedor e Goleiro são vendidos por R$ 449,99 cada.

Para crianças de 3 a 7 anos, a versão infantil da camisa Torcedor sai a R$ 349,99.

Peça azul tem falha no ombro

A versão azul, que integra o segundo uniforme da seleção, tem o mesmo preço nas variações acima. Ela marcou a estreia da Jordan Brand em uma camisa da seleção brasileira. Apresentada junto à nova coleção, em março, ela rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais por sua estampa considerada pouco convencional. De acordo com a fabricante, o design foi inspirado em um sapo venenoso.

“Este uniforme é um aviso às nações que enfrentam o Brasil por sua conta e risco”, afirma a empresa na descrição do produto.

Em abril, a empresa americana admitiu ao jornal britânico The Guardian, uma falha no formato da costura, perceptível na altura dos ombros nas camisas fabricadas para a Copa do Mundo. Apesar de não afetar o desempenho dos jogadores, a Nike afirmou que não ficou feliz pela questão estética.

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