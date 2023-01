Vai de Bet: Conheça os esportes que pagam mais e como apostar para ganhar!

A- A+

A Vai de Bet é uma das casas de apostas mais recentes que tem feito cada vez mais sucesso por sua versatilidade e infinidade de opções de apostas esportivas para os apostadores.

Mas afinal, quais bancos a vai de Bet aceita? A Vai de Bet aceita todos os tipos de bancos, isso porque, a forma de sacar e depositar na plataforma é feita através do Pix. Ou seja, qualquer instituição financeira que faça transações Pix é válida na Vai de Bet.

Como funciona a Vai de Bet

Apesar de recente, a Vai de Bet é uma casa de apostas bastante parecida com as maiores casas de apostas do mercado. Mas, a plataforma tem se destacado pela variedade de possibilidades de modalidades esportivas, além de conter os principais campeonatos esportivos do mundo.

Esportes disponíveis na Vai de Bet

A Vai de Bet oferece os mais diversos tipos de esportes, confira quais são:

futebol;

basquete;

tênis;

handebol;

cricket;

MMA;

rugby;

vôlei;

tênis de mesa;

hóquei de gelo;

dardos;

boxe;

bandy;

sinuca internacional;

floorball;

futebol australiano;

futebol americano;

beisebol;

biatlo;

ciclismo;

futebol gaélico;

hurling;

pólo aquático;

esqui alpino;

motociclismo;

speedway;

golfe;

lacrosse.

Além dos principais esportes mundiais, a Vai de Bet também oferece diversas modalidades para os fãs de E-sports, como:

Counter Strike

League of Legends

Dota 2

Valorant

Rainbow Six

Starcraft 2

Wild Rift

Mobile Legends

Warcraft 3

StarCraft Brood War

Brawl Stars

FIFA

NBA 2K

Como apostar em E-sports

O esporte eletrônico ou eSports (termo mais utilizado no mundo atualmente) é uma nova modalidade que surgiu há alguns anos e domina o mercado de jogos, atraindo multidões de jovens em todo o mundo.

São competições disputadas em jogos eletrônicos onde os jogadores atuam como atletas profissionais em esportes tradicionais, sendo assistidas por uma audiência presencial e/ou online por meio de diversas plataformas de streaming online, ou TV.

O mercado de apostas em E-sports está se tornando cada vez mais promissor, por isso, trouxemos algumas dicas para te ajudar a apostar nessa modalidade na plataforma Vai de Bet.

Mercado de apostas no E-sports

Quando as pessoas apostam em eSports, elas apostam seu dinheiro em um resultado específico de um evento ou jogo de eSports.

Por exemplo, um resultado possível é o Time A conseguir a primeira eliminação em um jogo de e-sports. Outro exemplo é o Time B recebendo 15 mortes contra o Time A.

Desse modo, quando mais de dois resultados são iguais, eles são chamados de mercados de apostas.

Odds no E-sports

As probabilidades, também chamadas odds, são utilizadas para representar a probabilidade do resultado de uma

partida acontecer.

Além disso, as odds também representam a quantidade de dinheiro que você irá receber se ganhar a aposta. Desse modo, se você apostar no resultado provável, o prêmio que você ganha após ganhar a aposta é mais baixo, e vice-versa.

As odds esportivas possuem três tipos: decimal, americano ou fracionário. A forma mais comum de representar as odds de eSports é em formato decimal. Desse modo, quanto maior for esse número, menor será a probabilidade do resultado acontecer.

Primeiro abate

O termo “Primeiro abate” é um dos termos mais simples e utilizados dentro do E-sports. Isso porque, nas apostas de e-sports é bastante comum apostar em qual time será o primeiro a matar. O Primeiro abate, quer dizer, a primeira morte do jogo.

Primeira torre

“Primeira torre” também é um tipo de aposta bastante utilizado nas apostas de e-sports. A aposta consiste em determinar qual time destruirá a primeira torre em uma partida. Desse modo, essa aposta é bastante utilizada nos jogos League of Legends e Dota 2.

Stream

Os stream ou transmissões ao vivo permitem que os apostadores fazem apostas depois que o jogo começa. Essa modalidade de aposta é bastante interessante, visto que você tem mais chances de fazer uma aposta assertiva.

Qual a diferença entre apostas esportivas tradicionais e-sports?

Basicamente, apostar em eSports é muito semelhante a apostar em qualquer outro esporte. Ou seja, o apostador deve aprender a apostar e saber conferir o valor estimado oferecido pela casa de apostas.

Portanto, aprender a apostar no LoL ou se divertir no site de apostas CSGO exige a mesma habilidade das apostas esportivas em geral. Portanto, se você gosta de videogames, dedique-se a aprendê-los.

Uma das maiores vantagens de apostar em eSports é que ainda é um mercado desconhecido. Obviamente, não é como há anos atrás, quando poucas pessoas falavam sobre eSports. No entanto, é mais fácil alavancar seu conhecimento em eSports do que em muitos esportes tradicionais.

Principais torneios de E-sports

The International

The Internacional é o campeonato Mundial de Dota 2, um dos maiores prêmios na área de eSports. Por exemplo, The International 2021 teve uma premiação total de R220 milhões.

Overwatch World Cup

A Overwatch World Cup é a Copa do Mundo de Overwatch. Afinal, Overwatch é um jogo de tiro em primeira pessoa massivamente multiplayer que é um dos mais importantes no cenário dos eSports.

