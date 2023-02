A- A+

Futebol Vai ficar em casa no Carnaval? Confira onde assistir os jogos dos principais clubes do mundo Campeonatos nacionais e Liga dos Campeões vão agitar o Velho Continente durante a folia de Momo

O Carnaval chegou. Porém, isso não significa que todo mundo vai cair na folia. Pensando nisso e nos amantes do velho e bom futebol, a Folha de Pernambuco resolveu detalhar a programação esportiva dos principais campeonatos do planeta durante a folia de Momo.

Em Pernambuco, obviamente, o Estadual só volta no próximo final de semana. Mas, teremos equipe em campo neste sábado (18). Pelo Nordestão, o Náutico vai visitar o Sampaio Corrêa, às 19h45. Na Quarta-feira de Cinzas, também pela competição regional, o Santa Cruz encara o CRB, em Maceió, às 18h, enquanto o Sport vai receber o Bahia, às 21h30, na Ilha do Retiro. O Nosso Futebol transmite os confrontos.

No Velho Continente, porém, tem futebol para dar e vender. Além dos campeonatos nacionais, a Liga dos Campeões também agitará o carnaval de quem preferir ficar em casa na frente da telinha. São inúmeras as opções de jogos para o telespectador acompanhar.

NBA All-Star

O NBA All-Star 2023 Weekend começou nessa sexta-feira (17) e segue até este domingo (19). Neste ano, o EnergySolutions Arena, casa do Utah Jazz, vai receber o evento, que garante entretenimento até o fim.

Neste sábado (18), é o dia em que os atletas participam do Desafio de Habilidades, Torneio de Enterradas e Arremesso de Três Pontos. Já no domingo, o evento encerra com o aguardado Jogo das Estrelas, que traz o Time LeBron contra o Time Giannis.

Veja as partidas e onde assistir:

Sábado (18)

Inglês

09h30 - Aston Villa x Arsenal (ESPN e Star+)

12h - Nottingham Forest x Manchester City (ESPN e Star+)

Chelsea x Southampton (Star+)

Brentford x Crystal Palace (Star+)

Brighton x Fulham (ESPN 4 e Star+)

Wolves x Bournemouth (Star+)

14h30 - Newcastle x Liverpool (ESPN e Star+)

Espanhol

10h - Real Sociedad x Celta (ESPN 4 e Star+)

14h30 - Betis x Valladolid (Star+)

Mallorca x Villareal (Star+)

17h - Osasuna x Real Madrid (ESPN e Star+)

Italiano

14h - Monza x Milan (ESPN 4 e Star+)

16h45 - Inter x Udinese (Star+)

Alemão

11h30 - Bochum x Freiburg (One Football)

Mönchengladbach x Bayern de Munique (One Football)

Stuttgart x Cologne (One Football)

14h30 - Eintracht Frankfurt x Werder Bremen (One Football)

Domingo (19)

Francês

13h - Nice x Reims (Star+)

17h - Strasbourg x Angers (Star+)

NBA All-Star - A partir das 22h (ESPN e Star+)

Inglês

11h - Manchester United x Leicester (ESPN e Star+)

Espanhol

10h - Elche x Espanyol (Star+)

12h15 - Rayo Vallecano x Sevilla (ESPN 3 e Star+)

14h30 - Atlético de Madrid x Athletic Bilbao (ESPN 4 e Star+)

17h - Barcelona x Cádiz (Star+)

Italiano

08h30 - Atalanta x Lecce (Star+)

11h - Fiorentina x Empoli (Star+)

Salernitana x Lazio (Star+)

14h - Spezia x Juventus (ESPN e Star+)

16h45 - Roma x Verona (ESPN e Star+)

Alemão

11h30 - Union Berlin x Schalke (Band)

13h30 - Borussia Dortmund x Hertha Berlin (One Football)

15h30 - Leverkusen x Mainz (One Football)

Francês

09h - PSG x Lille (ESPN e Star+)

13h05 - Lens x Nantes (Star+)

16h45 - Toulouse x Olympique de Marselha (ESPN 4 e Star+)

NBA All-Star - A partir das 21h30 (ESPN e Star+)

Segunda-feira (20)

Espanhol

17h - Getafe x Valencia (Star+)

Italiano

16h45 - Torino x Cremonese (Star+)

Terça-feira (21)

Liga dos Campeões

17h - Liverpool x Real Madrid (SBT, TNT e HBO Max)

17h - Frankfurt x Napoli (Space e HBO Max)

Quarta-feira (22)

Liga dos Campeões

17h - Inter x Porto (Space e HBO Max)

17h - Leipzig x Manchester City (TNT e HBO Max)

