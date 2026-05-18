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Futebol "Vai jogar se merecer", diz Ancelotti sobre presença de Neymar na lista do Brasil na Copa do Mundo Camisa 10 disputará quarto Mundial da carreira, mas não tem lugar assegurado entre os titulares

Nome por nome, por ordem alfabética, iniciando pelos goleiros até encerrar nos atacantes, o técnico Carlo Ancelotti convocou os 26 atletas que vão compor a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. Alguns segundos separavam um anúncio do outro. Mas depois que o nome de Matheus Cunha foi chamado, os olhares ficaram mais atentos. Os ouvidos concentrados. Era a hora de encerrar a novela chamada “Neymar vai para a Copa?”. A resposta rendeu gritos no auditório do Museu do Amanhã, do Rio de Janeiro. O camisa 10 do Santos estará no Mundial.

Passada a euforia e o complemento final dos demais nomes da lista, Ancelotti explicou a razão de chamar Neymar - ausente de todas as listas de convocados do treinador desde que assumiu o Brasil.



Motivos

“Fizemos a avaliação de Neymar durante todo o ano. Vimos que ele jogou com continuidade, melhorou a condição física e pensamos que ele é um jogador importante e será assim na Copa do Mundo. Tem a mesma obrigação do que todos os outros 25. Ele tem a possibilidade de jogar ou não, de ficar no banco ou entrar”, afirmou o treinador, indicando que pensa no atleta atuando mais centralizado no ataque.

Esse último trecho foi o que chamou atenção. Afinal, para os que apoiavam ver Neymar na lista, não basta ter a presença: é preciso vê-lo em campo. Isso, porém, foi um ponto em que o italiano preferiu adotar um tom mais cauteloso, dizendo que o jogador não carregará toda a responsabilidade sozinho de garantir o hexacampeonato.

“Escolhemos o Neymar não porque pensamos que vai ser um bom reserva, mas porque pode agregar com suas qualidades à equipe. Que jogue um minuto, cinco minutos, que não jogue, que jogue 90 minutos, que cobre o pênalti... Quantos minutos? Não sei. Qualidade de minutos? Creio que temos que focar na qualidade dos minutos, de maneira coletiva no campo”, iniciou.

“Nos últimos jogos ele jogou com continuidade e tem possibilidade de melhorar sua condição neste período até o primeiro jogo da Copa. Nós pensamos que a partir disso, pela experiência nesse tipo de competição, pelo carinho do grupo, pode-se criar um ambiente melhor. Mas quero ser claro: ele vai jogar se merecer. O campo é que vai decidir. Tenho uma ideia de qual será o time titular, mas depois tenho de ver como os jogadores estão preparados, se estão com boas condições físicas e mentais. Neymar terá o mesmo papel de outros. Temos uma responsabilidade comum como equipe e cada um tem que colocar as próprias qualidades em uma coisa: ajudar a Seleção a ganhar a Copa do Mundo”, finalizou.



Retorno

Neymar não joga pela Seleção Brasileira desde 17 de outubro de 2023, quando sofreu uma lesão no joelho e precisou passar por cirurgia. Após um ano parado, retornou ao Santos, no início de 2025.

Pelo Peixe, o camisa 10 estava fazendo controle de carga, sendo poupado em algumas partidas. Neste ano, pela equipe santista, disputou 15 jogos, com seis gols marcados e quatro assistências. Ano passado, foram 28 partidas e 11 bolas na rede.

Neymar disputará a quarta Copa do Mundo na carreira e, pelo Brasil, coleciona 79 gols, sendo o maior artilheiro da história da Canarinho.

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