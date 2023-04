"Vai salvar o futebol", diz Dado sobre investigação envolvendo manipulação de resultados

A- A+

“Essa operação é histórica. Visualizo que vai salvar o futebol brasileiro”. Foram com essas palavras que o técnico Dado Cavalcanti elogiou a ação do Ministério Público de Goiás (MP-GO) que investiga esquemas de manipulação de resultados em jogos do esporte. Um dos nomes investigados é do zagueiro Paulo Miranda, atleta do Timbu, mas que está afastado temporariamente até que preste depoimento à polícia, o que acontecerá na próxima segunda (24).



“Tive uma conversa com o grupo a respeito do assunto. Já tinha tido uma na apresentação da pré-temporada, com uma abordagem mais específica sobre o tema. Isso é algo real, que atormenta os profissionais do futebol”, iniciou.



“Não temos o direito de julgar ou condenar Paulo Miranda ou qualquer outro atleta. Tive uma conversa com ele. O clube se posicionou da forma mais correta em relação ao jogador e à investigação. Os atletas sentiram o impacto, mas entendem o que está acontecendo e viramos essa página, focando no jogo da terça”, declarou.



De acordo com o treinador, a ação pode inibir que mais casos de manipulação de resultados prejudiquem o futebol brasileiro no futuro. “Quero parabenizar o presidente Hugo Bravo (Vila Nova) e o Ministério Público de Goiás. Essa operação é histórica. Visualizo que vai salvar o futebol brasileiro. As coisas estão vindo na base das investigações. Vamos esperar que tudo seja investigado, com todo cuidado e responsabilidade, não provocando um julgamento ou condenação antecipada. É algo importante para a grandeza do futebol brasileiro”, frisou.





Questionado se esse tipo de movimento pode tirar o foco dos atletas, criando um receio de serem acusados do esquema por conta de ações em campo, como faltas e cartões, o treinador indicou que isso não pode mudar a postura dos jogadores em campo.



“O cara quando é idôneo, sem culpa no cartório, não carrega peso, entra com o espírito livre. Pouco importa se vai errar. Os atletas erram e muito. Faz parte. Quem está no campo vai cometer faltas, tomar cartão, promover escanteios. Isso é do jogo, natural. Não podemos confundir isso com o que é artificial. Se tiver de fazer falta, vai fazer. Se tiver de tomar cartão amarelo, vai acontecer naturalmente. Ninguém pode carregar o peso maior das escolhas e do compromisso de fazer o melhor em campo”, concluiu.

Veja também

Futebol Gauto e Mangabeira juntos? Alisson lesionado? Náutico pode ter mudanças para jogo contra o Cruzeiro