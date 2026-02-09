Vai ter jogo do Carioca no Carnaval? Veja datas, horários e locais das quartas de final
Botafogo, Flamengo, Vasco e Fluminense estão classificados para o mata-mata da competição
Após a definição dos confrontos das quartas de final do Campeonato Carioca 2026, as equipes conheceram o caminho até a final. A Federação de Futebol do Rio (Ferj) ainda não detalhou os horários das partidas do mata-mata da competição, mas já determinou as datas de três dos quatro confrontos.
Madureira x Boavista - sexta (13/2), em Conselheiro Galvão
Fluminense x Bangu - a definir
Vasco x Volta Redonda - sábado (14/2), em São Januário
Botafogo x Flamengo - domingo (15/2), no Nilton Santos
Por terem melhor campanha, Botafogo, Madureira, Fluminense e Vasco serão mandantes. Não há vantagem para nenhum dos clubes e, em caso de empate, a vaga será decidida nos pênaltis.
O vencedor do duelo entre Botafogo e Flamengo jogará com quem avançar entre Madureira e Boavista. Do outro lado da chave, o vencedor entre Fluminense e Bangu enfrentará quem passar de Vasco e Volta Redonda. Os confrontos das semifinais serão em jogos de ida e volta, enquanto a final será partida única.
Os perdedores das quartas de final disputarão a Taça Rio, que será também entre clubes do mesmo grupo nas semifinais e jogos de ida e volta, além da final em jogo único.