Valdivia desabafa após crise de pânico: "Não espere colapsar para pedir ajuda"

O ex-jogador de futebol chileno, Jorge Valdivia, usou as redes sociais para desabafar sobre a crise de pânico que causou sua internação em um hospital psiquiátrico na última sexta-feira, em Santiago, no Chile.



O ídolo do Palmeiras agradeceu as mensagens de apoio que recebeu e orientou seus seguidores a pedirem ajuda de um profissional de saúde mental, caso passem por uma situação de crise. O "mago" recebeu alta nesta segunda-feira.

"Agradeço a todas e todos pelas mensagens e demonstrações de carinho. É bom pedir ajuda em situações complexas. O importante é conseguir detectar a tempo que precisamos da orientação de um profissional de saúde mental. Como conselho, não colapsar para pedir ajuda", escreveu.

Valdivia acrescentou que não importam os motivos pelos quais uma pessoa pode entrar em crise de pânico. Segundo o ex-jogador, as razões "dão no mesmo". "O bem-estar emocional de cada um é a prioridade", afirmou.

O ex-jogador também publicou uma foto ao lado do filho, Jorge Ignacio, descrito na legenda como sua "energia". A imagem foi postada acompanhada de uma música chamada "Felicidade", do grupo de reggae chileno Gondwana.





Valdivia é pai de dois filhos, Agustina e Jorge Ignacio, frutos do relacionamento dele com a ex-mulher, Daniela Aránguiz. Os dois, no entanto, estavam separados e estariam publicamente brigados.

A separação deles ocorreu pouco após um episódio de traição quando ele ainda atuava no Brasil. Em 2011, ele foi flagrado por um paparazzi aos beijos com outra mulher. O chileno negou inicialmente, mas acabou admitindo a traição, o que resultou no término do seu casamento com Daniela.

Mesmo com a crise entre eles, ela foi até as redes sociais nesta segunda-feira desejar melhoras ao ex-companheiro. Ainda segundo a imprensa chilena, eles tiveram uma série de recaídas, voltando a se relacionar, mas de maneira discreta e informal.

“Mesmo que não estejamos juntos como casal, quero que saiba que sempre estarei ao seu lado. Crescemos juntos, e amarei pro resto da minha vida de uma forma diferente, mas é amor”, publicou Daniela Aránguiz, acompanhado de uma foto do então casal.

No início desse ano, o nome de Valdivia voltou a estar em evidência, dessa vez o motivo seria um suposto affair que ele estaria vivendo com a deputada chilena Maite Orsini. Embora nenhum dos dois tenham admitido publicamente o romance, a imprensa chilena dava como certo um relacionamento entre eles, citando, inclusive, presentes caros dados pelo “mago” a ela.

O relacionamento, porém, foi alvo de críticas de Daniela Aránguiz, que chegou a afirmar que Valdivia saia com Orsini quando o ex-jogador ainda estaria junto com ela.

Internação

De acordo com o jornal "La Hora", o atleta ficou internado em virtude de um problema de saúde mental associado a crises repentinas de ansiedade aguda, além de sintomas físicos e emocionais. Fontes médicas consultadas pela rádio local ADN disseram que o ex-jogador chegou ao centro de atendimento agitado e com “fortes sintomas de ataque de pânico”.

Por conta do quadro, ele teve de receber medicamentos calmantes. Valdivia foi liberado pelos médicos após responder bem aos medicamentos.

O chileno, que vinha atuando como comentarista esportivo na TV chilena, anunciou sua aposentadoria em fevereiro de 2021, quando atuava pelo Colo-colo, clube que o revelou.

