Futebol Vale a liderança do Estadual: Náutico encara o Central, no Lacerdão Timbu é dono da melhor defesa da competição, sem gols tomados, enquanto a Patativa tem o melhor ataque

Encontro de invictos que brigam pelo topo do Campeonato Pernambucano. De um lado, o vice-líder Náutico, com sete pontos e dono da melhor defesa, sem ter tomado um gol sequer. Do outro, o Central, na liderança após um início com 100% de aproveitamento nas primeiras três partidas, somando nove pontos. Tudo isso tendo o melhor ataque do Estadual, com 10 bolas na rede. O embate de Timbu e Patativa será nesta quarta (24), no Lacerdão.

Antes de falar propriamente do cenário do jogo dentro das quatro linhas, é preciso explicar o contexto fora delas. Náutico e Central tentaram no início da semana adiar o confronto. O motivo foi o fato do duelo entre Santa Cruz e Retrô, marcado anteriormente também para esta quarta, ser reagendado por conta de reparos no Arruda. Acontece que tanto Tricolor como a Fênix terão a semana livre para se preparar para os próximos compromissos. E quais são? A equipe de Camaragibe pega os caruaruenses, enquanto a Cobra Coral encara o Timbu. Ou seja, alvirrubros e alvinegros teriam menos tempo para descansar do que os adversários.

Náutico e Central entraram com um pedido de adiamento, mas a Federação Pernambucana de Futebol (FPF) negou o pedido, informando que não poderia remarcar por ser uma partida com demanda comercial (televisionada), além de o fato de ser difícil encontrar nova data, já que o Timbu está na Copa do Nordeste. Os clubes também tentaram a suspensão do confronto via Tribunal de Justiça Desportiva de Pernambuco (TJD-PE), mas sem sucesso.

Voltando ao futebol…

Depois de um empate sem gols diante do Maguary, nos Aflitos, o Náutico busca retomar a sequência positiva. Na visão do técnico Allan Aal, a tendência é que a equipe encontre um desafiante de postura diferente da adotada pelo Azulão. Vale citar que o Timbu não terá o atacante Paulo Sérgio, vetado por conta de uma lesão na coxa.

“Vamos enfrentar um adversário com característica diferente (do Maguary), de querer propor o jogo. Isso pode ser benéfico para nós”, apontou o técnico. Contra o time de Bonito, o treinador lamentou as falhas nas finalizações. Algo que ele deseja corrigir em Caruaru.

“Precisamos melhorar nesse quesito. A gente precisa ter mais tranquilidade nas tomadas de decisão e assumir mais o risco de entrar na área e buscar o gol”, apontou. O Náutico, vale lembrar, ainda não foi vazado no Estadual. A boa fase da defesa será testada diante de um adversário que tem o ataque mais letal da competição. O volante Moacir (ex-Sport) e os atacantes Zé Arthur e Júnior Pirambu dividem a artilharia do time, todos com dois gols cada.



Ficha técnica

Central

Wadson Chapa; Rafael Peixoto, Yuri Mamute, Lucão e Alan Pires; Henrique Silva, Moacir, Erivélton e Murilo Rangel; Junior Pirambu e Zé Arthur. Técnico: Mauro Fernandes

Náutico

Vágner; Danilo Belão, Guilherme Matos, Rafael Vaz e Luiz Paulo; Igor Pereira, Marcos Júnior e Patrick Allan; Fernandinho, Ray Vanegas e Evandro. Técnico: Allan Aal

Local: Lacerdão (Caruaru/PE)

Horário: 16h30

Árbitro: José Woshington. Assistentes: Michel Ferreira e João Henrique

Transmissão: Globo

