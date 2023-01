A- A+

Futebol Vale a liderança do Pernambucano: Retrô e Náutico jogam nesta quarta (25), no Arruda Fênix está invicta no torneio, com melhor ataque e defesa; Timbu vem embalado após boa vitórias perante Belo Jardim e Atlético/BA

Finalistas do Campeonato Pernambucano do ano passado, Retrô e Náutico voltam a se encontrar pela competição, agora na edição de 2023. O confronto será nesta quarta (25), no Arruda, às 20h, pela quinta rodada. Sem o mesmo clima de decisão do embate mais recente, Fênix e Timbu não disputarão (ao menos por agora) o título, mas o que está em jogo é a liderança do torneio.

“Será um confronto direto e vamos tentar vencer o jogo e dormir na liderança”, afirmou o zagueiro Denilson. “As equipes disputaram o último título estadual e vem se criando uma rivalidade. O Retrô manteve a base do ano passado, mas também se reforçou bem. Estaremos preparados para fazer um grande jogo”, completou.

O Náutico é o atual terceiro colocado, com sete pontos, enquanto o Retrô é o segundo, com nove. Ambos estão atrás do líder Sport, que derrotou o Belo Jardim na última terça (24), na Ilha do Retiro.

Jogo mais recente valeu taça

O jogo mais recente entre os clubes foi recheado de emoção – e polêmica. O Timbu venceu por 1x0 no tempo normal, pela partida da volta da final estadual, na Arena de Pernambuco. Como a Fênix havia vencido na ida, nos Aflitos, pelo mesmo placar, o título foi definido nas penalidades, com triunfo vermelho e branco.

Na partida, também houve uma confusão envolvendo o antigo camisa 10 dos alvirrubros, Jean Carlos, expulso após uma cotovelada. Na reação ao receber o cartão vermelho, o jogador foi acusado de tentar agredir a árbitra do duelo, Deborah Cecília, e julgado pelo Tribunal de Justiça Desportiva de Pernambuco (TJD-PE). No fim, ele foi absolvido da acusação principal, mas ainda assim foi penalizado com 10 jogos de gancho no Estadual 2023 por conta da expulsão – o atleta, porém, deixou o Náutico para jogar no Ceará.

Melhor defesa e ataque

O Náutico não terá vida fácil no Arruda. O Timbu enfrentará a equipe com melhor defesa e ataque do Pernambucano. O Retrô tem 11 gols marcados e nenhum sofrido. Um teste interessante para um Timbu que tem o prata da casa Júlio em boa fase, com dois gols marcados no Clássico das Emoções, contra o Santa Cruz, além da dupla de experientes que já tem, somada, cinco bolas nas redes: Souza (dois) e Matheus Carvalho (três).

Quatro atletas do Retrô dividem a artilharia do time no Estadual. São eles o meia Radsley e os atacantes William Marcílio, Giva e Mascote. Recentemente, a equipe acertou a contratação de mais um atleta do setor ofensivo. Aos 37 anos e com passagens por equipes como São Paulo, Atlético/MG, Flamengo e Grêmio, Fernandinho chegou para integrar o elenco da Fênix.

Ficha técnica

Retrô

Jean; Pedro Costa, Renan Dutra, Guilherme Paraíba e Edson Lucas; Alencar, Ratinho e Radsley; William, Gustavo Ermel e Franklin Mascote. Técnico: Dico Wooley



Náutico

Vagner; Diego Ferreira, Anilson, Denilson e Diego Matos; Juan Gauto, Jean Mangabeira, Souza e Matheus Carvalho; Paul Villero e Júlio. Técnico: Dado Cavalcanti.

Local: Arruda (Recife/PE)

Horário: 20h

Árbitro: Diego Fernando. Assistentes: Clóvis Amaral e Victor Lavôr

Transmissão: Nosso Futebol

