"Vale da Morte": paraquedista de base de 28 anos morre durante salto na Suíça

Um praticante de base jumping morreu neste domingo (4) após um acidente durante um salto em Gimmelwald, na Suíça, região conhecida entre esportistas radicais como “Vale da Morte”. O alemão, de 28 anos, caiu em um terreno rochoso depois de saltar da chamada Ponte Nepal, no distrito de Lauterbrunnen, um dos pontos mais procurados por adeptos da modalidade.

Segundo a polícia cantonal de Berna, o jovem estava na ponte acompanhado de um colega. O amigo saltou primeiro e, na sequência, o alemão iniciou o salto. Por razões ainda desconhecidas, ele perdeu o controle durante a descida e se chocou contra o penhasco abaixo da ponte. Um boletim de ocorrência por desaparecimento chegou a ser registrado, mas os serviços de emergência localizaram o corpo já sem vida abaixo do ponto de salto.

Operação de resgate e investigação

Uma porta-voz da polícia afirmou ao jornal alemão BILD que a vítima foi encontrada por equipes especializadas, com apoio de helicópteros da Air-Glaciers e da Rega, além de socorristas do Serviço de Resgate Alpino Suíço. “O homem só pôde ser encontrado morto pelos serviços de emergência”, disse. De acordo com as autoridades, a investigação sobre as causas do acidente está em andamento, e o equipamento utilizado no salto será analisado.





O caso é apurado pelo Ministério Público Federal, sob responsabilidade do Procurador-Geral da Suíça. A polícia local destacou que a Ponte Nepal é um ponto de partida frequente para quem busca esportes de alto risco na região alpina.

O episódio ocorre menos de um ano após um acidente semelhante nas Dolomitas, na Itália, onde um praticante britânico de base jumping, de 33 anos, morreu ao cair de um penhasco enquanto usava um wingsuit. Na ocasião, o alerta foi dado por dois colegas — um francês e um alemão — após a vítima não chegar ao local de pouso combinado. O corpo foi encontrado a cerca de 80 metros do ponto do salto, em uma operação que levou mais de quatro horas e envolveu drones e helicópteros.

