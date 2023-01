A- A+

Copa do Nordeste Vale muito! Santa Cruz encara Botafogo/PB por vaga na fase de grupos do Nordestão Ainda sem o apoio da torcida, Tricolor recebe o Belo neste domingo (8), às 19h15

Uma classificação para o Santa Cruz neste domingo (8) vale muito mais que a participação na Copa do Nordeste em si. Significa mais jogos para o clube em 2023, uma receita maior, além de um início de temporada digno pelas bandas da Avenida Beberibe, em um ano cujo a Cobra Coral vai disputar a Série D do Brasileiro. Assim como foi na vitória sobre o Caucaia/CE, o Tricolor enfrentará o Botafogo/PB, às 19h15, pela 2ª fase do Pré-Nordestão, em um Arruda vazio, por ter que cumprir uma punição imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

Olhando para o lado financeiro, por estar nesta fase da competição, o Santa Cruz já tem R$ 180 mil garantido. Em caso de classificação para a fase principal do Regional, o Tricolor recebe uma bolada importante para ajudar a quitar as contas na sequência da temporada. Ao time que chegar à fase de grupos, a CBF pagará R$ 1,2 milhão.

Passada a partida com a Raposa Metropolitana, o técnico Ranielle Ribeiro destacou que o aspecto físico foi essencial para o Santa obter o resultado positivo. O atual vice-campeão cearense só havia retornado aos trabalhos há 20 dias. Contra os paraibanos, porém, as adversidades serão maiores. Além de estarem em pé de igualdade no quesito preparação, os alvinegros são mais qualificados que o adversário anterior. Apesar de não conseguir passar pela Fênix no tempo regulamentar, é uma equipe que está em uma divisão acima dos pernambucanos no futebol brasileiro, a Série C.

Acostumado a enfrentar o Botafogo nas duas últimas temporadas enquanto comandou o Campinense, o treinador coral sabe das dificuldades que seus atletas terão para construir o resultado. “Vai ser um jogo difícil. É um clássico regional, o Botafogo/PB vem numa crescente no que se diz respeito a uma manutenção na Série C muito grande. Então, tem a condição de montar elencos, vamos dizer assim, mais robustos porque a competição é atrativa para os atletas”, pontuou, antes de ressaltar a força da Cobra Coral em casa mesmo sem o apoio da torcida.

“Sabemos da nossa força dentro de casa. Mesmo sem o nosso torcedor, sem ainda contar com eles, porque sabemos da torcida que temos aqui dentro do Arruda. É repetir o comportamento, com as correções necessárias, para que possamos sair com a vitória".

Ficha técnica

Santa Cruz

Matheus Inácio; Jefferson Feijão, Italo Melo, Alemão e Ian Rodriguez; Daniel Pereira, Arthur, Lucas Silva e Anderson Ceará; Hugo Cabral e Michel Douglas. Técnico: Ranielle Ribeiro

Botafogo/PB

Wallace, Lucas Mendes, Lucas Barboza, Daciel e Léo Campos; Evandro, Vitor Braga, Renatinho e Fumaça; Miullen e Leilson. Técnico: Moisés Egert

Estádio: Arruda (Recife/PE)

Horário: 19h15

Árbitro: Leonilson Fernandes Trigueiro Filho (RN)

Assistentes: Lorival Candido das Flores e Luis Carlos de Franca Costa (ambos do RN)

Transmissão: ESPN

