A- A+

Futebol Vale o retorno ao G4: Sport visita o Vitória, no Barradão, pela Série B Em quinto lugar, com 60 pontos, pernambucanos precisam somar pontos para não acabarem de vez com o sonho do acesso à Série A

O campeão da Série B do Campeonato Brasileiro veste vermelho e preto, tem um Leão como símbolo e representa o Nordeste. Mas diferente do que os prognósticos anteriores ao início do torneio mostravam, não é do pernambucano que se está falando. Esse, embora tenha ficado muito tempo no topo, não teve fôlego para repetir o feito alcançado em 1990. O Vitória, semelhante nas cores e no mascote, festejou a conquista. A ambição do título foi trocada por uma meta menor, mas com significado idêntico ao dos baianos: o retorno à Série A. Fora do G4, sem vencer há três partidas e sob o risco de acabar de vez com o sonho do acesso, a equipe da Ilha do Retiro chega pressionada neste domingo, perante os baianos, no Barradão. Cenário que preocupa, mas que instiga os torcedores a usarem uma antiga frase: “nunca duvide do Sport”.



O Sport é o quinto colocado, com 60 pontos. Um a menos que os três clubes que estão logo acima, casos de Criciúma (2º), Juventude (3º) e Atlético-GO (4º). Se ganhar do Vitória e um dos concorrentes tropeçarem, o time volta ao G4. Com o empate, só fica no grupo dos quatro melhores se o Dragão perder para o Mirassol, em São Paulo. Nos demais embates, catarinenses e gaúchos jogam em casa contra Botafogo-SP e Ponte Preta, respectivamente.

Uma derrota, contudo, mantém o Sport fora da zona, correndo risco de cair de posição ou, no pior dos cenários, chegar sem chances de acesso na rodada final, quando pega o Sampaio Corrêa, na Ilha do Retiro. Isso só aconteceria em caso de triunfo de todos do G4.

Dúvidas no ataque

O técnico Enderson Moreira não confirmou a equipe que encara o Vitória. Na defesa, a o Sport não terá Rosales, que está integrando a seleção da Venezuela nas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026, e Sabino, lesionado. Ewerthon e Chico devem ser os substitutos. Na frente, a dúvida é se o time começará com Vagner Love ou Diego Souza como referência na área. Outra questão incerta é se as pontas terão Edinho ou Labandeira.

"Vamos fazer o que o treinador está trabalhando durante a semana, com detalhe na bola parada e no contra-ataque. Estou à disposição para jogar onde ele quiser. Se tiver de ser goleiro, também. Estou bem fisicamente. Seja dando assistências, gols, ou ficando atrás para marcar", afirmou Labandeira.

No Vitória, que tem no elenco os ex-alvirrubros Camutanga, Wagner Leonardo e Matheus Trindade, o desfalque é de Léo Gamalho, ex-Santa Cruz, com uma entorse no joelho. O técnico Léo Condé pode optar por Welder na posição.

Ficha técnica

Vitória

Lucas Arcanjo; Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e Matheusinho; Rodrigo Andrade, Dudu e Giovanni Augusto ; Osvaldo, lury Castilho e Welder. Técnico: Léo Condé.

Sport

Jordan; Ewerthon, Rafael Thyere, Chico e Felipinho; Fabinho, Felipe, Fábio Matheus e Jorginho; Edinho (Labandeira) e Vagner Love (Diego Souza)

Local: Barradão (Salvador/BA)

Horário: 17h

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (FIFA-MG). Assistentes:Guilherme Dias Camilo (FIFA-MG) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR).

VAR: Josué Reis de Jesus Junior (BA)

Transmissão: Premiere FC

Veja também

Futebol Enderson Moreira posta comunicado sobre saída do Sport: "merece sempre estar na Série A"