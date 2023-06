A- A+

Puskás Vale Puskás? Golaço de Yan de Oliveira pelo Santa Cruz chama atenção da Fifa; confira O zagueiro tricolor fez o segundo gol na vitória diante do Globo-RN, no Arruda

A vitória do Santa Cruz diante do Globo-RN teve como destaque o segundo gol marcado pelo zagueiro Yan de Oliveira, que encheu o pé numa cobrança de falta no final do segundo tempo. A pintura anotada pelo atleta tricolor chamou atenção da Fifa, que concede o Prêmio Puskás para o gol mais bonito da temporada. Confira:

O perfil oficial do Santa Cruz no twitter publicou o gol de Yan de Oliveira com uma messagem para a entidade que comanda o futebol. "Prezada Fifa, nós temos um sério candidato para o prêmio Puskás desta temporada. Por favor, veja!", diz o texto em inglês.

Na manhã desta quinta-feira (15), o Santa Cruz obteve a resposta do perfil oficial da Fifa. "Um chute brilhante".

A brilliant strike! — FIFA (@FIFAcom) June 15, 2023

Prêmio Puskás

O gol de Yan de Oliveira pode concorrer ao prêmio Puskás de 2023, que só será entregue pela Fifa na próxima edição do The Best. Gols marcados durante todo o ano entram na disputa.

A premiação deste ano foi para o polonês Marcin Oleksy, que tem a perna amputada e fez um golaço de voleio. O brasileiro Richarlison ficou no top-3 com o gol marcado na estreia da Copa do Mundo contra a Sérvia.





Veja também

Projeto Social UFPE retoma projeto social "Pirráias da Periferia" com aulas de futebol para crianças e adolescentes