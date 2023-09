Vale tudo: xamãs peruanos fazem ritual para 'neutralizar' Neymar

A- A+

Com espadas, amuletos e um boneco de pano, dez xamãs peruanos realizaram, nesta segunda-feira (11), um ritual para "neutralizar" o atacante brasileiro Neymar, que vai liderar o ataque da Seleção contra o Peru na terça-feira (12), em Lima, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Vestindo tradicionais trajes coloridos de lã, os dez indígenas das montanhas, da selva e do litoral do Peru rezaram o 'Tayta Inti' (Pai Sol) e lançaram feitiços a favor da seleção do país.

"Neutralizamos Neymar amarrando seus pés. Nós o amarramos para que ele não tenha físico, não corra e não jogue bem", disse à AFP o xamã Félix Rondán.

Um colorido altar foi erguido ao lado do Estádio Nacional de Lima com amuletos, espadas, bandeiras e fotografias dos jogadores de ambas as seleções.

Os xamãs usaram um boneco de pano marrom sobre uma foto de Neymar, amarrando sua perna esquerda e colocando uma espada sobre a direita.

"Fizemos um ritual especial para que sua mente fique turva e não possa alcançar o que está buscando, que são os gols", declarou o xamã Walter Alarcón, enquanto faz um feitiço para anular a eficácia do inimigo.

Os indígenas também colocaram plantas com espinhos e conchas do mar nas fotografias de Richarlison, Casemiro e do técnico Fernando Diniz.

Os xamãs seguravam uma bola de futebol e uma camisa com o número 9, do atacante e artilheiro peruano Paolo Guerrero.

"O Peru vai ter um resultado favorável, vemos um empate. O jogo será difícil", disse Alarcón.

"Fizemos o ritual prévio tomando ayahuasca", acrescentou o xamã.

A ayahuasca é uma bebida tradicional da Amazônia, extraída de um cipó de mesmo nome, também conhecido como "corda dos espíritos", que produz efeitos alucinógenos.

O Brasil lidera as Eliminatórias com 3 pontos (+4 gols de saldo) seguido por Uruguai e Argentina. O Peru soma um ponto após empatar com o Paraguai na primeira rodada.

Veja também

Futebol Meia francês Paul Pogba é suspenso por doping