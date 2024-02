A- A+

Futebol Vale vaga em Paris 2024: Brasil encara a Argentina, na última rodada do Pré-Olímpico Brasileiros podem passar até mesmo com um empate, mas para isso vão depender do resultado do jogo entre Paraguai e Venezuela

Um dos maiores (ou o maior, para muitos) clássicos do futebol mundial decidirá quem estará nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Neste domingo (11), às 20h, na Venezuela, Brasil e Argentina se enfrentam na última rodada do Pré-Olímpico. Na segunda posição, com três pontos, os brasileiros podem passar até mesmo com um empate. Para isso, precisarão torcer também por outro jogo da chave, entre paraguaios e venezuelanos.



O cálculo é o seguinte. Se o Brasil vencer, a vaga estará garantida na Olimpíada. A derrota provoca a eliminação e a classificação da Argentina, hoje em terceiro, com dois pontos. Se empatar, os brasileiros vão a quatro pontos e terminarão classificados diretamente em dois casos: empate ou vitória do Paraguai (líder, com quatro pontos) diante da Venezuela (quarto, com um ponto).



Se a Venezuela vencer por 1x0 ou no caso de ser dois ou mais gols de diferença, o Brasil também passa. Um 2x1 para os anfitriões precisará que os brasileiros, em um cenário de empate, consigam um 4x4 ou resultado de igualdade acima - levando em consideração o critério de gols marcados. Em caso de 3x3, a decisão será no número de cartões.



Caso a Venezuela vença por 3x2 e o Brasil empate, os comandados do técnico Ramon Menezes estarão fora dos Jogos Olímpicos.

