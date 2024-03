A- A+

Futebol Vale vaga na semifinal: Náutico recebe o Afogados, nos Aflitos, pelas quartas do Estadual Timbu carrega bom retrospecto de nunca ter perdido para a Coruja. Quem passar do duelo encara o Retrô na etapa seguinte

Março é o mês de abertura do mata-mata do Campeonato Pernambucano. Dos oito clubes que ainda estão vivos no torneio, apenas dois estarão em campo no dia 6 de abril, na partida final pelo título. Para o Náutico chegar até lá, é preciso superar os obstáculos anteriores. A começar pelo desta sexta (1°). Nos Aflitos, o Timbu recebe o Afogados, pelas quartas de final.

O jogo é pelo Estadual, mas o impacto do resultado é nacional. Caso avance, o Náutico, além de passar para as semifinais, também ficará mais próximo de assegurar lugar na Copa do Brasil de 2025.

Além do Sport, já classificado por ter ficado na liderança na fase inicial, estarão no mata-mata nacional o campeão e o vice estadual. Se um deles for o Leão, o Timbu, em terceiro nos pontos corridos, ficaria com o espaço em caso de presença nas semifinais. Vale citar que, em 2024, os alvirrubros ficaram fora da Copa por terem caído nas quartas de final do Pernambucano de 2023, perante o Salgueiro, nas penalidades.

Na Copa do Nordeste, o Náutico já tem no mínimo a presença na fase preliminar por conta do ranking da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Para entrar na etapa de grupos, terá de ganhar o Estadual ou torcer para o título ficar com o Sport.

Histórico de confrontos

O Náutico encara o Afogados pela terceira vez em um mata-mata do Pernambucano. Em 2018, também nas quartas de final, na Arena de Pernambuco, o Timbu ganhou por 1x0, com gol de pênalti de Júnior Timbó. No ano seguinte, o encontro foi pela semifinal, com novo triunfo dos alvirrubros, agora por 2x0, com Luiz Henrique e Assis balançando as redes.

Nos demais jogos, o Náutico venceu quatro vezes e empatou outras três. Como mandante, são três triunfos e dois resultados de igualdade. Neste ano, os times se enfrentaram no Vianão, pela primeira fase. O Timbu ganhou por 1x0, com gol de Patrick Allan.

"O retrospecto não entra em campo. Deixamos isso para torcida e focamos no trabalho. Muita coisa mudou, a gente evolui e eles também, vindo de uma grande virada. Temos de estar focados para não dar brecha e conquistar a classificação", afirmou o lateral-direito Arnaldo.

No jogo desta noite, o Náutico não terá os atacantes Kauan e Leandro Barcia, ambos lesionados. Evandro deve formar o trio ofensivo ao lado de Júlio César e Paulo Sérgio.

Afogados quer surpreender

Depois de uma virada histórica diante do Maguary, que garantiu vaga nas quartas, o Afogados tenta repetir o feito de 2019, quando eliminou um representante do Trio de Ferro da Capital. Na ocasião, superou o Santa Cruz, também nas quartas, nos pênaltis.

Ficha técnica

Náutico

Vagner; Arnaldo, Rafael Vaz, Joecio e Diego Matos; Lorran, Marco Antônio e Patrick Allan; Evandro, Júlio César e Paulo Sérgio. Técnico: Allan Aal

Afogados

Danilo Dantas; Pacajus, Gabriel Alves, Artur Potiguar e Weslley; Jordan, Alemão e Danilo Bala; Fernandinho, Palominha e Rodrigo. Técnico: Pedro Manta

Local: Aflitos (Recife/PE)

Horário: 20h

Árbitro: Anderson Luis Marques. Assistentes: Bruno Cesar Chaves Vieira e Wagner Cabral Miranda

Transmissão: GOAT

