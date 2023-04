Vale vaga na semifinal: Santa Cruz visita o Petrolina, pelas quartas do Pernambucano

A- A+

Nem tudo está perdido para o Santa Cruz no Campeonato Pernambucano. Mesmo com a frustração de não ter conseguido a classificação para a Série D 2024 de forma antecipada, o Tricolor ainda pode olhar a reta final do Estadual como uma oportunidade de assegurar presença em torneios importantes, como as Copas do Brasil e do Nordeste, além de buscar o título. Para isso, a Cobra Coral terá que passar pelo Petrolina, nesta terça (4), às 16h30, no Paulo Coelho, pelas quartas de final. Empate no tempo normal levará a decisão para as penalidades. Quem avançar pega o Sport na semifinal.



Como o Santa Cruz terminou a competição na quinta colocação, com 18 pontos, abaixo do Petrolina, quarto, com 19, a vantagem de jogar em casa ficou com os sertanejos.



"São 12 horas de viagem até Petrolina. Acho desgastante para os atletas jogarem três dias depois, mas é o que tem. Precisamos nos superar. Não temos tempo para treinar, mas vamos ser competitivos e lutar até o final. Preferia jogar um clássico aqui mesmo do que viajar. Estou há uma semana no clube e já fiz três jogos. A sequência pesa muito. Pensando na saúde física dos atletas, o melhor era jogar aqui", lamentou o técnico Felipe Conceição.



Mesmo não encarando um adversário de divisão superior, casos de Náutico (Série C) e Sport (Série B), Conceição vê o Santa um passo atrás do Petrolina. "Não somos (favoritos). Pela grandeza, história e tradição, sim. Mas não dentro da competição, já que eles se classificaram à frente da nossa equipe, fazendo um campeonato mais seguro. Estamos crescendo com o trem a mil quilômetros por hora. Lá tem um trabalho a longo prazo, com uma equipe que joga junta desde o início da competição", citou.





Contas para Copas



O Estadual também será útil para o Santa garantir vaga nas Copas do Nordeste do Brasil em 2024. Para jogar diretamente a etapa de grupos do Regional, o clube precisa ser campeão. Se o título for do Sport ou do Náutico, o Tricolor terá lugar na etapa preliminar via ranking da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).



Se outro time fora do Trio de Ferro da Capital levantar o caneco do Pernambucano, a vaga do pré-Nordestão ficará com a equipe de melhor colocação no Estadual, com exceção do campeão, do Sport (classificado via ranking) e Náutico (garantido na pré). Sendo assim, o Santa Cruz teria que, ao menos, ser semifinalista.



No mata-mata nacional, é necessário ao Santa, no mínimo, ser finalista do Pernambucano. Há também a possibilidade de garantir vaga chegando até a semifinal, mas aí o sexto colocado (Salgueiro) também teria que chegar até a mesma etapa. No regulamento do Pernambucano, é informado que o terceiro espaço na Copa é dado ao clube semifinalista eliminado com melhor campanha na fase de pontos corridos.

Ficha técnica



Petrolina

Adílson; Alan, Foguinho, Raikar e Rodrigo Ramalho; Cristiano, Brendo, Caio Jambeiro e Igor; Erivan e Roberto. Técnico: William Lima



Santa Cruz

Michael; Jadson, Ítalo Melo, Guedes e Marcus Vinicius; João Erick, Arthur e Chiquinho; Lucas Silva, Dayvid e Pipico. Técnico: Felipe Conceição



Local: Paulo Coelho

Horário: 16h30

Árbitro: Gilberto Rodrigues Castro Junior. Assistentes: Ricardo Bezerra Chianca e Jose Romao da Silva Neto

Transmissão: Nosso Futebol e TV Globo

Veja também

Futebol "Quem devia bater era Souza", diz Dado sobre cobrança perdida por Jael