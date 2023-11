A- A+

FUTEBOL Valencia, Villarreal, Alavés e Granada avançam na Copa do Rei Nesta semana, nenhuma equipe da elite do futebol espanhol foi eliminada do campeonato

Nenhuma equipe da elite do futebol espanhol foi eliminada nesta semana na primeira fase da Copa do Rei. Valência, Villarreal, Alavés e Granada se classificaram nesta quinta-feira (2) contra tempos de divisões inferiores.

O Valencia, que como outros poupou titulares, não respirou tranquilo até a final em sua vitória por 2 a 0 sobre o Unión Deportiva Logroñés, da 4ª divisão.

Pablo Gozálbez (45'+1) e Diego López (88) marcaram os gols do tempo do técnico Rubén Baraja no estádio de Las Gaunas.

Mais tranquila foi a vitória do Alavés, com um impressionante 10 a 0 sobre o Deportivo Murcia (6ª divisão). Já o Villarreal foi mais “modesto”, e goleou o Chiclana (6ª divisão) por “apenas” 5 a 0, com direito ao hat-trick de Manu Trigueros.

Por sua vez, o Granada conseguiu uma vitória por 3 a 0 sobre o Arosa (5ª divisão). O sorteio da segunda fase da Copa do Rei acontece nesta sexta-feira. Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid e Osasuna continuam sem participar, já que entram diretamente na fase de 16-avos de final, no início de 2024.

Resultados das equipes da primeira divisão na 1ª fase da Copa do Rei:

- Terça-feira:

CD Manacor (5ª divisão) - (+) Las Palmas 0 - 3

CF Talavera (4ª) - (+) Almería 0 - 2

- Quarta-feira:

São Roque (4ª) - (+) Girona 1 - 2

CF Badalona (4ª) - (+) Cádiz 0 - 0 (2-4 nos pênaltis)

Atlético Lugones (6ª) - (+) Rayo Vallecano 0 - 6

CD Quintanar (6ª) - (+) Sevilha 0 - 3

Turégano CF (6ª) - (+) Celta 0 - 4

CD Buñol (6ª) - Real Sociedad 0 - 1

CD Boiro (6ª) - Maiorca 0 - 4

CF Tardienta (6ª) - Getafe 0 - 12

Hernán Cortés (6ª) - (+) Betis 1 - 12

UE Rubí (6ª) - (+) Athletic de Bilbao 1 - 2

- Quinta feira:

Chiclana CF (6ª) - (+) Villarreal 0 - 5

Arosa SC (5ª) - (+) Granada 0 - 3

UD Logroñés (4ª) - (+) Valência 0 - 2

Deportivo Murcia (6ª) - (+) Alavés 0 - 10

(+): classificado para a próxima fase

