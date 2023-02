Valendo liderança: confira prováveis escalações e onde assistir a Arsenal x Manchester City

A- A+

Nesta quarta-feira (15), os dois melhores clubes da Premier League se enfrentarão em briga direta pela liderança do campeonato. Arsenal e Manchester City jogam às 16h30, no Emirates Stadium, em Londres. A partida contará com transmissão da ESPN/Star+.

Dentro de um momento de oscilação, o Arsenal não vence há três jogos (Copa da Inglaterra e Campeonato Inglês) e viu sua vantagem na liderança cair para apenas três pontos. Por outro lado, o Manchester City vive a expectativa de assumir a liderança antes dos confrontos da Champions League, contra o RB Leipzig.

No confronto direto entre Gunners e Cityzens, a equipe de Manchester tem um bom retrospecto contra a equipe londrina. Nos últimos seis jogos entre as equipes, seis vitórias para os comandados de Pep Guardiola diante do seu discípulo, Mikel Arteta.

Prováveis escalações

Arsenal - Técnico: Mikel Arteta

Ramsdale; Zinchenko, Gabriel Magalhães, Saliba e White; Odegaard, Partey e Xhaka; Saka, Martinelli e Nketiah.

Manchester City - Técnico: Pep Guardiola

Ederson; Walker, Dias e Laporte; Rodri, Bernardo Silva, De Bruyne, Gundogan, Mahrez e Grealish; Álvarez



Onde assistir: ESPN/Star+

Árbitro: Anthony Taylor

Horário: 16h30

