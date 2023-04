Valendo liderança da Bundesliga, Bayern x Borussia fazem clássico decisivo; saiba onde assistir

A- A+

No confronto entre líder e vice-líder, Borussia Dortmund e Bayern de Munique são os protagonistas em mais um Der Klassiker pelo Campeonato Alemão. A partida acontece neste sábado (1), na Allianz Arena, em Munique, com a bola rolando a partir das 13h30. O confronto terá transmissão da Band para o Brasil.

Os velhos rivais estão separados por apenas um ponto na tabela de classificação. O Borussia está na frente, com 53 pontos, enquanto o Bayern vem logo atrás com 52. Faltando apenas nove rodadas, o vencedor do confronto ficará muito perto do título da Bundesliga.

Durante o período da Data Fifa, os bávaros tiveram dias muitos agitados. De maneira surpreendente, o time de Munique decidiu pela demissão do antigo treinador, Julian Nagelsmann. Segundo a imprensa alemã, o fato do Bayern não conseguir ser tão dominante como foi nos últimos dez anos e mais os desgastes internos com o elenco, fizeram a diretoria desligar o técnico do clube.

Para substituir Nagelsmann, o Bayern de Munique trouxe um antigo treinador do rival deste sábado, Thomas Tuchel. Campeão da Liga dos Campeões com o Chelsea, o técnico passou duas temporadas na equipe Aurinegra entre 2015 e 2017.

O Borussia assumiu a liderança na última rodada após goleada aplicada sobre o Colônia, por 6x1, no Signal Iduna Park. Os aurinegros somam ótimos números em 2023, perdendo apenas uma partida das 13 que disputaram no ano.

Para o Der Klassiker deste fim de semana, o Dortmund poderá contar com as voltas Adyemi, Brandt e Emre Can. Por outro lado, Gittens e Moukoko continuam como desfalque.

No primeiro turno, Bayern e Borussia ficaram no empate de 1x1, em Dortmund. Os Bávaros abriram dois gols de diferença, mas os Aurinegros buscaram o resultado e empataram a partida aos 50 do segundo tempo, com uma cabeçada de Modeste.

Quando o confronto acontece em Munique, o restrospecto mais recente do Borussia Dortmund é muito questionado. A última vez que conseguiu vencer o Bayern fora de casa foi na Copa da Alemanha da temporada 2016/2017, quando ainda tinha Thomas Tuchel como técnico. Relembrando as últimas atuações na Allianz Arena, Edin Terzic, treinador do Borussia, quer o time cirúrgico neste final de semana. "Devemos aproveitar corajosamente nossas oportunidades e mostrar uma cara diferente amanhã do que temos nos últimos anos em Munique."

- Prováveis escalações -

Bayern de Munique: Sommer; Pavard, Upamecano e De Ligt; Cancelo, Kimmich, Goretzka e Davies; Sane e Muller; Choupo-Moting.

Borussia Dortmund: Kobel; Wolf, Sule, Schlotterbeck e Ryerson; Bellingham, Can e Guerreiro; Brandt, Haller e Reus.

Onde assistir: BAND

Horário: 13h30

Local: Allianz Arena (Munique/Alemanha)

