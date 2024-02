Valendo o primeiro título de 2024, Palmeiras e São Paulo decidem Supercopa Rei

A- A+

O futebol brasileiro conhecerá o seu primeiro campeão da temporada 2024 neste domingo (4). Em confronto realizado no Mineirão, em Belo Horizonte, às 16h, Palmeiras e São Paulo entram em campo para disputar a final da Supercopa Rei - que coloca frente a frente os campeões do Brasileirão e da Copa do Brasil. O clássico terá a transmissão da TV Globo.

Esta será a primeira vez que os rivais paulistas se enfrentam valendo um título nacional. Para Abel Ferreira, a taça significará igualar outro grande treinador da história palmeirense: Oswaldo Brandão, detentor de dez conquistas sob o comando do Alviverde. Já do lado tricolor, o recém-chegado Thiago Carpini terá a chance de levantar o primeiro troféu da sua curta carreira como técnico.

Neste início de temporada, Palmeiras e São Paulo vivem fases parecidas. No Paulistão, enquanto o Alviverde lidera o Grupo B, com dez pontos, o Tricolor do Morumbi é quem está na ponta do Grupo D com a mesma pontuação.

Por outro lado, para a partida deste fina de semana, o lado são-paulino é quem está mais preocupado. Se Abel Ferreira terá o melhor à disposição, Carpini não sabe se poderá contar com seu melhor jogador. Substituído no intervalo da vitória sobre o Corinthians, Lucas tem treinado separado do elenco. Ele tem sofrido com dores na coxa esquerda e, por isso, há o receio de que o camisa 7 não esteja 100% para a decisão.

Homenagem a Pelé

Tradicionalmente conhecida como Supercopa do Brasil, a competição a partir deste ano teve seu nome modificado como forma de homenagem ao Rei Pelé. O intuito da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) é preservar a memória do maior jogador da história do futebol nacional, que faleceu em 29 de dezembro de 2022, aos 82 anos.

No ano passado, inclusive, o confronto entre Palmeiras e Flamengo, realizado no Mané Garrincha, também homenageou o Rei. Na época, as filhas do ex-jogador entraram em campo com as três taças das Copas do Mundo conquistada por ele em 1958, 1962 e 1970.

