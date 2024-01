A- A+

Atletismo Valendo vaga em Paris 2024, Arena de Pernambuco será o palco do Sul-Americano de marcha atlética Competição acontecerá no dia 10 de março, podendo classificar atletas para o mundial da modalidade

Às vésperas dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, a Arena de Pernambuco sediará o Sul-Americano de marcha atlética, no dia 10 de março. A competição, que reunirá os melhores atletas do continente, poderá distribuir índices para o Mundial da categoria - a ser realizado no mês de abril, na Turquia - , como também vagas diretas para as Olimpíadas.

Assim como acontecerá na capital francesa, o evento em Pernambuco terá a disputa do individual adulto, masculino e feminino, dos 20 km da marcha. A única prova que não será realizada na Arena e que está no programa de disputa em Paris é o revezamento misto de 35 km. Hélio Gesta, presidente da Confederação Sul-Americana de Atletismo, destrinchou o cronograma de provas e afirmou que o revezamento não será feito por conta da limitação de datas e pela falta de tempo de recuperação física dos atletas.

“A opção foi de não realizar a prova de revezamento, fazer apenas as provas individuais, dos 20 km adulto, masculino e feminino. Também teremos 35 km, uma prova que não está mais no programa olímpico, mas até o momento ela está prevista para ser realizada no Mundial de Atletismo do ano que vem, em Tóquio. Pela competição acontecer em 10 de março, já estaremos no período de classificação para o Mundial, essa é a razão de ser feita", disse Hélio.

Além das disputas entre os adultos, as categorias de base também estarão presente em São Lourenço da Mata. “Também teremos provas na categoria sub-20 e sub-18. O sub-20 também acontece no Mundial, portanto também classifica para o Mundial que será disputado na Turquia”, concluiu.

Escolha pela Arena

Afastada do grande centro da Região Metropolitana do Recife, a Arena de Pernambuco foi o local escolhido para a realização do evento pelo fato que poucos ajustes terão que ser feitos no entorno do local, além do carácter esportivo que já dispõe a estrutura. Segundo Luciano Leonidio, secretário Executivo de Esportes de Pernambuco, a iniciativa uniu o útil ao agradável.

“A sugestão surgiu da própria Federação Pernambucana de Atletismo, entendendo que é um espaço que tecnicamente seria viável para executar o evento. Para a gente foi muito interessante porque temos o entendimento que a Arena seja cada vez mais um equipamento multiuso, especialmente voltado ao esporte. Para nós foi muito interessante, porque nos dá essa dupla questão, não só de realizar o evento, como também de otimizar um equipamento que é do Estado e de todos pernambucanos”, disse o secretário.

Realização de atuar em casa

O evento contou com a presença de importantes nomes do esporte pernambucano, sendo atletas, ex-atletas e treinadores da marcha atlética. Elisangela Pereira, atleta pernambucana que estará na disputa, falou sobre a felicidade que foi receber a informação. "Para mim foi um notícia maravilhosa, saber que em minha casa terá uma competição de grande porte e será uma satisfação imensa e eu não tenho como mensurar a grandeza dessa competição aqui no Recife", disse a pernambucana.

A marcha atlética é um esporte que é necessário muita resistência física e atenção para que erros não sejam cometidos ao longo da disputa. A atleta ressaltou sobre o nível de exigência que espera da competição e revelou que terá mais trabalho para conter a emoção ao longo da prova.



"A marcha atlética é um esporte muito difícil de se executar. Me dá um gás a mais saber que grandes atletas estarão aqui na disputa comigo. Todas as competições têm uma emoção, mas, por ser em casa, para mim será bem maior. É algo que eu preciso deixar de lado e olhar para frente e deixar o meu melhor", declarou Elisangela.

