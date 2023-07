Valendo vaga na semifinal da Copa América de Basquete, Brasil enfrenta o México; saiba onde assistir

A- A+

Invictas e donas de umas das melhoras campanhas da Copa América de Basquete Feminino, o Brasil luta por uma vaga na semifinal da competição diante das donas da casa, as mexicanas. A bola laranja sobe a partir das 23h10 e conta com transmissão da ESPN2/Star+.

Em boa forma na Copa América, o Brasil venceu com facilidade as cubanas por um vantagem de quase 40 pontos na estreia. No segundo jogo, mais uma vitória folgada, agora diante da Venezuela por quase 25 pontos. Na sequência, no clássico contra a Argentina, vitória por apenas um ponto de diferença, com a cesta vencedora nos segundos finais, pelo placar de 56x55. No último jogo da primeira fase, vitória contra as americanas para dar confiança, dominando o jogo quase por inteiro e fechando por 67x54 e líderes invictas do Grupo A.

Já no Grupo B, o México teve altos e baixos. Na estreia venceu a República Dominicana, mas não foram páreas para as canadenses na segunda rodada. Voltaram a perder diante do Porto Rico no jogo seguinte e fecharam a primeira fase sendo derrotadas para a Colômbia. As mexicanas se classificaram na quarta colocação.

As vencedoras entre brasileiras e mexicanas enfrentam quem triunfar no confronto entre Porto Rico e Venezuela, na semifinal. Os confrontos que definem as finalistas acontecem já neste sábado (8).

Hoje é dia de Brasa! E vale vaga na semifinal da AmeriCupW!



BRASIL X MÉXICO



Sexta, 7/7

23h10

ESPN e Star Plus



Vamos com tudo pic.twitter.com/pgdut3JRsc — Basquete Brasil - CBB (@basquetebrasil) July 7, 2023

Importância

Os dois primeiros colocados da Copa América conquistam vaga para a disputa do Pré-Olímpico Mundial. O Brasil esteve fora da disputa das Olímpiadas de 2021 em Tóquio e busca retomar o protagonismo que teve entre os finais dos 80 e início dos 2000, com a geração de Hortência, Magic Paulo e cia.

