Ramon Menezes convoca seleção para o Pré-Olímpico; veja lista

O técnico da Seleção Masculina Sub-23, Ramon Menezes, convocou nesta quinta-feira (21) os 23 jogadores que vão disputar o Torneio Pré-Olímpico. A competição será realizada entre os dias 20 de janeiro a 11 de fevereiro de 2024 e garante duas vagas para as Olimpíadas de Paris em 2024.

O Pré-Olímpico Sul-Americano sub-23 é dividido em duas fases: a primeira é formada por dois grupos de cinco equipes, onde avançam as duas melhores classificadas. O Brasil está no Grupo A e terá como adversários a Bolívia, dia 23 de janeiro (16h), a Colômbia, dia 26 de janeiro (19h), o Equador, dia 29 de janeiro (16h), e a anfitriã do torneio,Venezuela, no dia 1 de fevereiro (19h).

Na segunda fase, os dois melhores de cada grupo se enfrentam entre si em um grupo final. Os dois melhores se classificam para as Olimpíadas.

Dos 23 convocados, Ramon convocou nove jogadores que atuam no exterior e 14 que jogam no Brasil. Entre eles estão Endrick, do Palmeiras, atacante que foi revelação do campeonato na premiação ESPN Bola de Prata Sportingbet, que jogará pela primeira vez na seleção olímpica.

John Kennedy, atacante do Fluminense que marcou o gol do título do Tricolor Carioca na Libertadores e ajudou o clube a se classificar para a final do Mundial de Clubes, também anotando um tento, será outro que estará no Pré-Olímpico.

Confira a lista completa dos convocados:



Goleiros:

Mycael – Athletico-PR

Andrew – Gil Vicente (POR)

Matheus Donelli - Corinthians



Laterais:

Vinicius Tobias – Real Madrid

Matheus Dias - Internacional

Luan Cândido - Bragantino

Patryck – São Paulo



Zagueiros:

Kaiky Fernandes - Almería (ESP)

Arthur Chaves – Acadêmico de Viseu (POR)

Robert Renan – Zenit (RUS)

Michel – Palmeiras



Meio-campistas:

Andrey Santos - Nottingham Forest

Marlon Santos - Vasco

Aleksander – Fluminense

Ronald - Grêmio

Gabriel Pirani- DC United

Danilo - Nottingham Forest



Atacantes:

Marquinhos - Nantes

Giovani - Corinthians

Endrick - Palmeiras

John Kennedy – Fluminense

Gabriel Pec – Vasco

Guilherme Biro - Corinthians



