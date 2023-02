A- A+

Vela Valentina Roma, do Cabanga, conquista primeiro lugar no feminino na Copa da Juventude em SP Atleta da flotilha pernambucana, velejadora foi a primeira no feminino, após a disputa de nove regatas (um descarte)

A velejadora Valentina Guimarães Roma, da flotilha do Cabanga Iate Clube de Pernambuco, fez bonito na 29ª Copa da Juventude. Ela foi campeã geral no feminino da Classe Ilca 6 e também no Sub-16 feminino, na competição encerrada no último sábado (4) no Yacht Club Santo Amaro (YCSA), na represa Guarapiranga, em São Paulo/SP.

Atleta da flotilha pernambucana, Valentina Roma foi a primeira no feminino, após a disputa de nove regatas (um descarte). No geral, Valentina foi a 18ª colocada entre 62 participantes. Quem entregou os prêmios foi grande campeão Torben Grael.

Pernambuco também foi representado na competição por Júlio César Avellar (26º), (Lucas Sant’anna (29º), Miguel Andrade (40°), Lucas de Almeida (44º) e Francisco Andrade (50°). Todas essas classificações foram do geral, da equipe treinada pelo técnico Carlito Moura.

Vale destacar que a Copa da Juventude também faz parte da montagem da Seleção da Equipe de Vela Jovem para 2023. Além disso, a competição é classificatória para o Mundial da Juventude 2023.

A Copa da Juventude tem a organização da Confederação Brasileira de Vela (CBVela), da Federação de Vela do Estado de São Paulo e do YCSA, reunindo velejadores de vários estados brasileiros.

