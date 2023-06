A- A+

Esports Valorant: playoffs do Masters em Tokyo já está definido; confira os times e datas Confira também os times já classificados para o mundial de Valorant nos EUA

Após o fim da fase de grupos realizada na madrugada desta quarta-feira (14), a última etapa antes do Champions de Valorant, o Masters Tokyo 2023 já tem os times, datas e horários dos playoffs definidos. Oito times disputam o direito de entrar para o mundial, inclusive a representante brasileira campeã do VCT Américas, a LOUD.

Com a premiação total avaliada em cerca de 4 milhões de reais (o que dá por volta de 1 milhão de dólares), a LOUD disputa contra Team Liquid, Fnatic, Paper Rex, FUT Esports, NAVI, NRG, Evil Geniuses, DRX, T1, Attacking Soul Esports e a EDward Gaming pelo direito de defender o Brasil no mundial de Valorant, marcado para acontecer em Los Angeles, Estados Unidos, entre os dias 6 e 26 de agosto.

Uma novidade que acontece este ano é o fato de que o vencedor da Masters consegue garantir uma vaga extra para a respectiva região da equipe nas qualificatórias da "Last Chance" (última chance) para a Champions. Essa parte da competição funciona como uma parte de repescagem de equipes que por pouco não conseguiram se classificar na competição normal.

Ou seja, se a LOUD conseguir se consagrar campeã nos playoffs, ela garante uma vaga extra para qualquer time sul-americano conseguir disputar o "Last Chance" e tentar entrar na Champions, aumentando as chances de uma equipe da região ser a grande campeã.

Playoffs

Os playoffs que garantem as vagas para a Champions 2023 começam no dia 16 de junho e vão até o dia 25 de junho. Confira abaixo as datas e horários que os oito times se enfrentam:

Divulgação / Riot Games

Rodada 1 - Chave Superior

Sexta-feira, 16 de junho

0h - LOUD vs EG (MD3)

3h - Team Liquid vs EDG (MD3)

Sábado, 17 de junho

0h - Fnatix vs NRG (MD3)

3h - Paper Rex vs DRX (MD3)

Rodada 1 - Chave Inferior

Domingo, 18 de junho

0h - A definir vs A definir (MD3)

3h - A definir vs A definir (MD3)

Semifinais - Chave Superior

Segunda-feira, 19 de junho

0h - A definir vs A definir (MD3)

3h - A definir vs A definir (MD3)

Rodada 2 - Chave Inferior

Terça-feira, 20 de junho

0h - A definir vs A definir (MD3)

3h - A definir vs A definir (MD3)

Final - Chave Superior

Quarta-feira, 21 de junho

0h - A definir vs A definir (MD3)

Rodada 3 - Chave Inferior

Quarta-feira, 21 de junho

3h - A definir vs A definir (MD3)

Final - Chave Inferior

Sábado, 24 de junho

0h - A definir vs A definir (MD3)

Grande Final

Domingo, 25 de junho

0h - A definir vs A definir (MD3)

No entanto alguns times já garantiram vaga no mundial por terem obtido boas colocações em suas respectivas ligas regionais. Confira abaixo os times que já estão classificados para o Valorant Champions Los Angeles 2023:

VCT Americas

LOUD

Evil Geniuses (EG)

NRG

VCT EMEA

Fnatic

Team Liquid

FUT Esports

NAVI

VCT Pacific

DRX

Paper Rex

T1

