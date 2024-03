A- A+

Sport "Vamos nos impor na Arena", garante Soso sobre confronto com o Murici-AL, pela Copa do Brasil Treinador argentino deixa clássico com o Santa em segundo plano para focar no confronto pela segunda fase do mata-mata nacional

Passado o empate com o Santa Cruz, no Arruda, pela primeira partida da semifinal do Campeonato Pernambucano, o Sport vira a chave mais uma vez na temporada. Nesta quarta-feira (13), o Leão recebe o Murici-AL, às 19h, na Arena de Pernambuco, pela segunda fase da Copa do Brasil.

Com o Sport disputando três torneios de forma simultânea, o técnico Mariano Soso afirmou que o momento é de deixar os confrontos com o Santa Cruz de lado para focar única e exclusivamente no adversário alagoano.

"Eu acho que nós construímos uma virtude e que tenho que sustentar com o passar do tempo. Agora, é deixar para depois esse clássico, e se preparar para um jogo muito importante para nós. Vamos jogar e nos impor na Arena", falou o argentino.

O Leão chegou a esta etapa da competição depois de golear o Trem-AP, por 4x0, fora de casa. Diante do Murici, assim como na fase anterior, a vaga será definida em jogo único. Contudo, desta vez, em caso de empate, o classificado será conhecido nos pênaltis. A equipe que for à terceira fase receberá como premiação R$ 2,2 milhões da CBF.

Apesar de ser o mandante do duelo desta quarta-feira, o Sport vive a expectativa se poderá ou não contar com seu torcedor na Arena de Pernambuco. Isso porque, foi marcado para esta terça-feira (12), na sede do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), no Rio de Janeiro, o julgamento do caso referente ao ataque ao ônibus do Fortaleza, protagonizado por uma uniformizada rubro-negra, e que deixou seis jogadores da equipe cearense feridos.

Desde que recebeu a sanção do Tribunal do Futebol, no último dia 23, o Sport atuou sem o apoio do torcedor em duas oportunidades. Ambas fora de casa. Nas vitórias sobre o Trem, pela Copa do Brasil, e Altos, pela Copa do Nordeste. Lembrando que a punição só vale para competições organizadas pela CBF.

