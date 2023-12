Vampeta e Gabigol aparecem em lista de piores contratações da Inter de Milão no século

A- A+

Dois brasileiros foram citados na lista produzida pelo jornal italiano “La Gazzetta Dello Sport” de piores contratações feitas pela Inter de Milão no século. A relação divulgada nesta segunda-feira (25) conta com as presenças do volante Vampeta e do atacante Gabigol.

“Onze tentativas, onze tiros na água, alguns dos quais sangrentos para os cofres nerazzurri. Se nos últimos 23 anos vimos campeões do calibre de Ronaldo, Eto'o e Ibra passarem pelA Inter, também não faltaram desilusões, muitas vezes até ilustres. Abaixo, o top 11 dos “horrores” nerazzurri do terceiro milênio”, escreveu o jornal.

Os 11 jogadores dessa equipe de contratações ruins ficou assim: Carini, Vrsaljko, Vidic, Sorondo, Gresko, Vampeta, M'Vila, Quaresma, Pacheco, Gabigol e Forlán.

O jornal comentou que Vampeta "gostava mais das festas", porém amenizou a passagem pelo fato de sua saída em 2001 ter ajudado na chegada de Adriano Imperador, que se tornou ídolo da equipe anos depois.

Gabigol foi contratado pela Inter junto ao Santos em 2016 custando 33,5 milhões de euros. Sua passagem curta terminou com um gol em dez jogos.

“Pesado e fora de ritmo, o brasileiro também pagou pelo ano conturbado no banco dos Nerazzurri, com três treinadores se revezando no comando do time, de De Boer a Pioli e Vecchi. Um ano depois foi emprestado ao Benfica, onde permaneceu apenas seis meses”, publicou o jornal sobre o ídolo recente do Flamengo.

