Van der Sar deixa UTI e espera receber alta na próxima semana

O ex-goleiro holandês Edwin Van der Sar, que sofreu um derrame no início de julho, anunciou em sua conta no Twitter que deixou a unidade de terapia intensiva (UTI) e espera receber alta na próxima semana.

"Estou feliz em compartilhar que não estou mais na unidade de terapia intensiva. No entanto, ainda estou no hospital. Espero ir para casa na próxima semana e dar o próximo passo na minha recuperação", escreveu Van der Sar em sua mensagem.

I’m happy to share that I’m no longer in the intensive care unit. However, I’m still in hospital. I hope to go home next week and take the next step in my recovery! pic.twitter.com/3LSNC72ki0